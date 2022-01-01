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Блок для лебедки Jet JSB-DS-0.5 JE303003
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Ручные лебедки
    Блок для лебедки Jet JSB-DS-0.5 JE303003
    Арт. Х1240365127
    Блок для лебедки Jet JSB-DS-0.5 JE303003

      Блок для лебедки Jet JSB-DS-0.5 JE303003

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1240365127

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Диаметр троса, мм
      		8
      Количество крюков
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Блок отводной JSB-DS-0.5T JET 303003 предназначен для транспортировки грузов, а также для вытягивания застрявших транспортных средств с помощью лебедки.

        Преимущества

        • В конструкции использованы латунные втулки, имеющие антифрикционные свойства. Они изнашиваются первыми, тем самым продлевают срок службы остальных деталей механизма
        • Ковка крюка с предохранительной щеколдой предотвращает вязкий и усталостный излом
        • На шкиве предусмотрено две канавки для троса