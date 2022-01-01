Блок для лебедки Jet JSB-DS-0.5 JE303003
Арт. Х1240365127
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Диаметр троса, мм
|8
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Количество крюков
|1
- Блок отводной JSB-DS-0.5T JET 303003 предназначен для транспортировки грузов, а также для вытягивания застрявших транспортных средств с помощью лебедки.
Преимущества
- В конструкции использованы латунные втулки, имеющие антифрикционные свойства. Они изнашиваются первыми, тем самым продлевают срок службы остальных деталей механизма
- Ковка крюка с предохранительной щеколдой предотвращает вязкий и усталостный излом
- На шкиве предусмотрено две канавки для троса