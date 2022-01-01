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Шкив однорядный для лебедки Jet JSS-2.0T JE303105
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Ручные лебедки
    Шкив однорядный для лебедки Jet JSS-2.0T JE303105
    Арт. Х12403376
    Шкив однорядный для лебедки Jet JSS-2.0T JE303105
    Шкив однорядный для лебедки Jet JSS-2.0T JE303105
    Шкив однорядный для лебедки Jet JSS-2.0T JE303105
    Шкив однорядный для лебедки Jet JSS-2.0T JE303105
    Шкив однорядный для лебедки Jet JSS-2.0T JE303105
      Шкив однорядный для лебедки Jet JSS-2.0T JE303105
      Шкив однорядный для лебедки Jet JSS-2.0T JE303105
      Шкив однорядный для лебедки Jet JSS-2.0T JE303105
      Шкив однорядный для лебедки Jet JSS-2.0T JE303105
      Шкив однорядный для лебедки Jet JSS-2.0T JE303105

      Шкив однорядный для лебедки Jet JSS-2.0T JE303105

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х12403376

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Диаметр троса, мм
      		13
      Наличие троса
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шкив однорядный JSS-1.5T JET 303105 предназначен для транспортировки грузов с помощью тали. В конструкции использованы латунные втулки, имеющие антифрикционные свойства. Они изнашиваются первыми, тем самым продлевают срок службы шкива.

        Преимущества

        • Изготовлен из высокопрочного износостойкого чугуна
        • Вращение происходит с минимальным трением за счет шарообразного смазывающего устройства
        • На шкиве предусмотрена одна канавка для троса