Шкив однорядный для лебедки Jet JSS-2.0T JE303105
Арт. Х12403376
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Диаметр троса, мм
|13
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Наличие троса
|Нет
- Шкив однорядный JSS-1.5T JET 303105 предназначен для транспортировки грузов с помощью тали. В конструкции использованы латунные втулки, имеющие антифрикционные свойства. Они изнашиваются первыми, тем самым продлевают срок службы шкива.
Преимущества
- Изготовлен из высокопрочного износостойкого чугуна
- Вращение происходит с минимальным трением за счет шарообразного смазывающего устройства
- На шкиве предусмотрена одна канавка для троса