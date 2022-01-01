Шкив однорядный для лебедки Jet JSS-2.0T JE303105

Преимущества

Изготовлен из высокопрочного износостойкого чугуна

Вращение происходит с минимальным трением за счет шарообразного смазывающего устройства

На шкиве предусмотрена одна канавка для троса

Шкив однорядный JSS-1.5T JET 303105 предназначен для транспортировки грузов с помощью тали. В конструкции использованы латунные втулки, имеющие антифрикционные свойства. Они изнашиваются первыми, тем самым продлевают срок службы шкива.