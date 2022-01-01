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Быстрозажимной прецизионный патрон Jet 1-13 мм/B16 для TB 10 Plus
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Патроны для сверлильных станков
    Быстрозажимной прецизионный патрон Jet 1-13 мм/B16 для TB 10 Plus
    Арт. jet_17163
    Быстрозажимной прецизионный патрон Jet 1-13 мм/B16 для TB 10 Plus

      Быстрозажимной прецизионный патрон Jet 1-13 мм/B16 для TB 10 Plus

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_17163

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Цвет
      		серый
      Материал
      		закаленная сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Надежный и практичный быстрозажимной прецизионный патрон Jet 1-13 мм/B16 для TB 10 Plus.

        Преимущества

        • Надежная конструкция с большим ресурсом работы
        • Диаметр хвостовой части инструментов, фиксируемых в патроне, составляет 1-13 мм
        • Выполнен из прочной, закаленной стали
        • Имеет длительный срок эксплуатации