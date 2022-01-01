Быстрозажимной прецизионный патрон Jet 1-13 мм/B16 для TB 10 Plus
Арт. jet_17163
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Цвет
|серый
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Материал
|закаленная сталь
- Надежный и практичный быстрозажимной прецизионный патрон Jet 1-13 мм/B16 для TB 10 Plus.
Преимущества
- Надежная конструкция с большим ресурсом работы
- Диаметр хвостовой части инструментов, фиксируемых в патроне, составляет 1-13 мм
- Выполнен из прочной, закаленной стали
- Имеет длительный срок эксплуатации