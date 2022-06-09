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Сверлильный патрон Jet JE50000922
5.0
2
Найти аналог
Патроны
    Сверлильный патрон Jet JE50000922
    Арт. Х12403326
    5.0
    2
    Сверлильный патрон Jet JE50000922

      Сверлильный патрон Jet JE50000922

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х12403326
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Для ударного сверления
      		Нет
      Одномуфтовый
      		Нет
      Реверс
      		Нет
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Сверлильный патрон - оснастка, используемая в работе на токарных станках компании JET. Приспособление рассчитано на использования в моделях токарных станков BD-7, BD-X7. Опорный патрон изготовлен из прочной, инструментальной стали, весом 1,07 кг. и рассчитан на крепление к задней бабке токарного станка. Вращающий патрон предназначен для установки режущего инструмента, обеспечивающего выполнение токарных работ на внутренних поверхностях деталей и заготовок. 