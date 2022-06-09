Сверлильный патрон Jet JE50000922

Сверлильный патрон - оснастка, используемая в работе на токарных станках компании JET. Приспособление рассчитано на использования в моделях токарных станков BD-7, BD-X7. Опорный патрон изготовлен из прочной, инструментальной стали, весом 1,07 кг. и рассчитан на крепление к задней бабке токарного станка. Вращающий патрон предназначен для установки режущего инструмента, обеспечивающего выполнение токарных работ на внутренних поверхностях деталей и заготовок.