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Патрон сверлильный Jet Mk-2 50000097
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Патроны
    Патрон сверлильный Jet Mk-2 50000097
    Арт. X131459519
    Патрон сверлильный Jet Mk-2 50000097

      Патрон сверлильный Jet Mk-2 50000097

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131459519

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Для ударного сверления
      		Нет
      Одномуфтовый
      		Нет
      Реверс
      		Нет
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Описание: 13 мм сверлильный патрон MK-2 представляет собой одну из основных видов сменной оснастки для выполнения полного цикла обработки цилиндрических и конических отверстий на токарном оборудовании компании JET. Сверлильный патрон используется в основном для работы на станках моделей BD-8A, BD-9G, BD-920G и BD-11W, устанавливаясь на заднюю бабку при помощи конуса Морзе. Основное применение патрона МК-2 заключается в креплении сверлильного инструмента, зенкеров и разверток. Максимальный диаметр хвостовой части инструментов, фиксируемых в патроне, составляет 13 мм. Приспособление выполнено из прочной, закаленной стали, имеет длительные сроки эксплуатации.
        Особенности: - Крепление патрона в задней бабке станка на конус Морзе Мк-2; - Максимальный диаметр зажима патрона 13 мм. Комплектация: - Сверлильный патрон;- Ключ.