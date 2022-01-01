Сверлильный патрон Jet 1-8 мм

Преимущества

Патрон имеет зажим, обеспечивающий надежное крепление инструментов с диаметром хвостовика 1-8 мм

Приспособление имеет прочную конструкцию и продолжительный эксплуатационный ресурс

Выполнен из прочной, закаленной стали

Cверлильный патрон JET 1-8 мм – одна из многочисленных оснасток, используемых на токарном оборудовании компании JET для выполнения работ по обработке внутренних поверхностей деталей и заготовок. Патрон рассчитан для работы на токарном станке модели BD-3 и применяется для установки, разверток и зенкеров.