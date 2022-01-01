Сверлильный патрон Jet 1-8 мм
Арт. jet_851
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Цвет
|серый
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Вес, кг
|0.15
- Cверлильный патрон JET 1-8 мм – одна из многочисленных оснасток, используемых на токарном оборудовании компании JET для выполнения работ по обработке внутренних поверхностей деталей и заготовок. Патрон рассчитан для работы на токарном станке модели BD-3 и применяется для установки, разверток и зенкеров.
Преимущества
- Патрон имеет зажим, обеспечивающий надежное крепление инструментов с диаметром хвостовика 1-8 мм
- Приспособление имеет прочную конструкцию и продолжительный эксплуатационный ресурс
- Выполнен из прочной, закаленной стали