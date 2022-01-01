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Сверлильный патрон Jet 1-8 мм
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Патроны для сверлильных станков
    Сверлильный патрон Jet 1-8 мм
    Арт. jet_851
    Сверлильный патрон Jet 1-8 мм
    Сверлильный патрон Jet 1-8 мм
      Сверлильный патрон Jet 1-8 мм
      Сверлильный патрон Jet 1-8 мм

      Сверлильный патрон Jet 1-8 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_851

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Цвет
      		серый
      Вес, кг
      		0.15
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Cверлильный патрон JET 1-8 мм – одна из многочисленных оснасток, используемых на токарном оборудовании компании JET для выполнения работ по обработке внутренних поверхностей деталей и заготовок. Патрон рассчитан для работы на токарном станке модели BD-3 и применяется для установки, разверток и зенкеров.

        Преимущества

        • Патрон имеет зажим, обеспечивающий надежное крепление инструментов с диаметром хвостовика 1-8 мм
        • Приспособление имеет прочную конструкцию и продолжительный эксплуатационный ресурс
        • Выполнен из прочной, закаленной стали