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Быстрозажимной сверлильный патрон Jet 2135ATQ915 16 мм
Найти аналог
Патроны для сверлильных станков
    Быстрозажимной сверлильный патрон Jet 2135ATQ915 16 мм
    Арт. jet_14914
    Быстрозажимной сверлильный патрон Jet 2135ATQ915 16 мм

      Быстрозажимной сверлильный патрон Jet 2135ATQ915 16 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_14914

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Цвет
      		серый
      Материал
      		закаленная сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Быстрозажимной патрон JET 2135ATQ915 предназначен для сверлильных станков. Применяется для нагруженных сверлильных операций, обеспечивая достаточную жесткость крепления инструмента и необходимую точность сверления.

        Преимущества

        • При закреплении сверл и прочей оснастки не требуется дополнительный инструмент
        • Посадка патрона - В16