Преимущества

При закреплении сверл и прочей оснастки не требуется дополнительный инструмент

Посадка патрона - В16

Быстрозажимной патрон JET 2135ATQ915 предназначен для сверлильных станков. Применяется для нагруженных сверлильных операций, обеспечивая достаточную жесткость крепления инструмента и необходимую точность сверления.