Быстрозажимной сверлильный патрон Jet 2135ATQ915 16 мм
Арт. jet_14914
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Швейцария
|
Цвет
|серый
|
Материал
|закаленная сталь
- Быстрозажимной патрон JET 2135ATQ915 предназначен для сверлильных станков. Применяется для нагруженных сверлильных операций, обеспечивая достаточную жесткость крепления инструмента и необходимую точность сверления.
Преимущества
- При закреплении сверл и прочей оснастки не требуется дополнительный инструмент
- Посадка патрона - В16