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Бензопила Carver HOBBY HSG 152-18 01.004.00041
5.0
1
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Carver HOBBY HSG 152-18 01.004.00041
    Арт. О00000031728
    5.0
    1
    Бензопила Carver HOBBY HSG 152-18 01.004.00041
    Бензопила Carver HOBBY HSG 152-18 01.004.00041
      Бензопила Carver HOBBY HSG 152-18 01.004.00041
      Бензопила Carver HOBBY HSG 152-18 01.004.00041

      Бензопила Carver HOBBY HSG 152-18 01.004.00041

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000031728
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Carver
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		5.8
      Праймер
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бытовая бензиновая пила предназначена для поперечной и продольной распиловки пиломатериалов, выполнения работ, связанных с ремонтом и постройкой жилых и хозяйственных помещений. Устройство комплектуется двухтактным одноцилиндровым силовым агрегатом, номинальной мощностью 2,6 лошадиных сил. Такой мотор позволяет устанавливать 450-ти миллиметровую направляющую шину и пильную цепь на 72 звена. Модель адаптирована для работы в самых разных климатических условиях, запуск холодного двигателя облегчается праймером (насосом ручной подкачки топлива). Производитель не позабыл об установке инерционного тормоза остановки цепи и системы, защищающей руки и спину оператора от вибраций.

        Преимущества

        • Топливная помпа значительно облегчает запуск пилы в сложных климатических условиях.
        • Материал корпуса устойчив к низким температурам, что обеспечивает надежность в эксплуатации
        • Система защиты от вибрации
        • Регулируемая система смазки цепи
        • Легкий доступ к фильтрующему элементу
        • Система Quick Start для облегчения запуска
        • Надежный 2-х тактный двигатель с воздушным охлаждением

        Комплектация

        • Бензопила
        • Цепь
        • Шина
        • Чехол для шины
        • Емкость для топливной смеси
        • Ключ-отвертка
        • Отвертка для регулировки карбюратора
        • Шестигранный ключ
        • Упор зубчатый с крепежом
        • Инструкция
        • Упаковка