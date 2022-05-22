Бензопила Carver HOBBY HSG 152-18 01.004.00041
Арт. О00000031728
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|5.8
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Праймер
|Да
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- Бытовая бензиновая пила предназначена для поперечной и продольной распиловки пиломатериалов, выполнения работ, связанных с ремонтом и постройкой жилых и хозяйственных помещений. Устройство комплектуется двухтактным одноцилиндровым силовым агрегатом, номинальной мощностью 2,6 лошадиных сил. Такой мотор позволяет устанавливать 450-ти миллиметровую направляющую шину и пильную цепь на 72 звена. Модель адаптирована для работы в самых разных климатических условиях, запуск холодного двигателя облегчается праймером (насосом ручной подкачки топлива). Производитель не позабыл об установке инерционного тормоза остановки цепи и системы, защищающей руки и спину оператора от вибраций.
Преимущества
- Топливная помпа значительно облегчает запуск пилы в сложных климатических условиях.
- Материал корпуса устойчив к низким температурам, что обеспечивает надежность в эксплуатации
- Система защиты от вибрации
- Регулируемая система смазки цепи
- Легкий доступ к фильтрующему элементу
- Система Quick Start для облегчения запуска
- Надежный 2-х тактный двигатель с воздушным охлаждением
Комплектация
- Бензопила
- Цепь
- Шина
- Чехол для шины
- Емкость для топливной смеси
- Ключ-отвертка
- Отвертка для регулировки карбюратора
- Шестигранный ключ
- Упор зубчатый с крепежом
- Инструкция
- Упаковка