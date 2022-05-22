Бензопила Carver HOBBY HSG 152-18 01.004.00041

Преимущества

Топливная помпа значительно облегчает запуск пилы в сложных климатических условиях.

Материал корпуса устойчив к низким температурам, что обеспечивает надежность в эксплуатации

Система защиты от вибрации

Регулируемая система смазки цепи

Легкий доступ к фильтрующему элементу

Система Quick Start для облегчения запуска

Надежный 2-х тактный двигатель с воздушным охлаждением

Комплектация

Бензопила

Цепь

Шина

Чехол для шины

Емкость для топливной смеси

Ключ-отвертка

Отвертка для регулировки карбюратора

Шестигранный ключ

Упор зубчатый с крепежом

Инструкция

Упаковка

Бытовая бензиновая пила предназначена для поперечной и продольной распиловки пиломатериалов, выполнения работ, связанных с ремонтом и постройкой жилых и хозяйственных помещений. Устройство комплектуется двухтактным одноцилиндровым силовым агрегатом, номинальной мощностью 2,6 лошадиных сил. Такой мотор позволяет устанавливать 450-ти миллиметровую направляющую шину и пильную цепь на 72 звена. Модель адаптирована для работы в самых разных климатических условиях, запуск холодного двигателя облегчается праймером (насосом ручной подкачки топлива). Производитель не позабыл об установке инерционного тормоза остановки цепи и системы, защищающей руки и спину оператора от вибраций.