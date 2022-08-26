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Цепь Carlton N1C-BL-66 18" 3/8" 1,3
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Цепи для бензопил
Цепь Carlton N1C-BL-66 18" 3/8" 1,3
Цепи для бензопил
Цепь Carlton N1C-BL-66 18" 3/8" 1,3
Арт. X18813251
5.0
1
Цепь Carlton N1C-BL-66 18" 3/8" 1,3
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Нет в наличии
Арт. X18813251
5.0
1
Характеристики
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Нет в наличии
Описание
Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы
Описание
Цепь Carlton 18", 3/8", 1.3 мм, 66 зв (N1C-BL-66)
Преимущества
Надежность
Высокая прочность
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Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы