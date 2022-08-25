Цепь 63PM 53 звена 3/8" Stihl 36130060053

Цепь Stihl Picco Micro 63PM 53 звеньев специально разработана для легких моторных пил небольшой мощности. Она обладает плавным ходом и низкой вибрацией. Цепь Stihl Picco Micro 63PM 53 звеньев имеет низкую отдачу. Она идеаальна подходит для бытовых пил и высоторезов в сельском, лесном и строительном хозяйстве с превосходным ходом и высокой производительностью пиления.

Преимущества