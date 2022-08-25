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Цепь 63PM 53 звена 3/8" Stihl 36130060053
5.0
1
1 130 ₽
Цепи для бензопил
    Цепь 63PM 53 звена 3/8" Stihl 36130060053
    Арт. О00000026792
    5.0
    1
    Цепь 63PM 53 звена 3/8" Stihl 36130060053

      Цепь 63PM 53 звена 3/8" Stihl 36130060053

      1 130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000026792
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		14
      Длина шины, см
      		35
      Все характеристики
      1 130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Цепь Stihl Picco Micro 63PM 53 звеньев специально разработана для легких моторных пил небольшой мощности. Она обладает плавным ходом и низкой вибрацией. Цепь Stihl Picco Micro 63PM 53 звеньев имеет низкую отдачу. Она идеаальна подходит для бытовых пил и высоторезов в сельском, лесном и строительном хозяйстве с превосходным ходом и высокой производительностью пиления.

        Преимущества

        • Предназначена для легких моторных пил
        • Плавный ход
        • Низкий уровень вибрации
        • Низкий уровень отдачи
        • Высокая производительность пиления