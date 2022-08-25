Цепь 63PM 53 звена 3/8" Stihl 36130060053
Арт. О00000026792
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина шины, дюйм
|14
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Длина шины, см
|35
- Цепь Stihl Picco Micro 63PM 53 звеньев специально разработана для легких моторных пил небольшой мощности. Она обладает плавным ходом и низкой вибрацией. Цепь Stihl Picco Micro 63PM 53 звеньев имеет низкую отдачу. Она идеаальна подходит для бытовых пил и высоторезов в сельском, лесном и строительном хозяйстве с превосходным ходом и высокой производительностью пиления.
Преимущества
- Предназначена для легких моторных пил
- Плавный ход
- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень отдачи
- Высокая производительность пиления