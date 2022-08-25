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Цепь 61PMMC3 56 звеньев 3/8" Stihl 36100000056
5.0
1
1 092 ₽
Цепи для бензопил
    Цепь 61PMMC3 56 звеньев 3/8" Stihl 36100000056
    Арт. О00000026791
    5.0
    1
    Цепь 61PMMC3 56 звеньев 3/8" Stihl 36100000056

      Цепь 61PMMC3 56 звеньев 3/8" Stihl 36100000056

      1 092 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000026791
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		16
      Длина шины, см
      		40
      Все характеристики
      1 092 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пильная цепь Picco Micro Mini Comfort 61PMMC3 56 звеньев начального уровня имеет низкий уровень вибрации и отдачи. Это - прочная и надёжная цепь, предназначенная для высоких нагрузок. Кроме того, благодаря узкому пропилу, пила имеет высокую производительность. Она идеально подходит для заготовки дров и ухода за деревьями.

        Преимущества

        • Низкий уровень отдачи
        • Низкий уровень вибрации
        • Прочность
        • Надежность
        • Возможность работать в экстремальных условиях
        • Высокая производительность