Цепь 61PMMC3 56 звеньев 3/8" Stihl 36100000056

Пильная цепь Picco Micro Mini Comfort 61PMMC3 56 звеньев начального уровня имеет низкий уровень вибрации и отдачи. Это - прочная и надёжная цепь, предназначенная для высоких нагрузок. Кроме того, благодаря узкому пропилу, пила имеет высокую производительность. Она идеально подходит для заготовки дров и ухода за деревьями.

Преимущества