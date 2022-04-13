Пильная цепь Stihl 36RMC 36520000066 (66 звеньев, 3/8", 1,6 мм, 18")
Арт. 77777X18885
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина шины, дюйм
|18
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Длина шины, см
|45
- Комфортабельная пильная цепь Rapid Micro 36 RM 66 звеньев высокого качества обладает малыми вибрациями, плавным процессом пиления и низким уровнем шума и отдачи. Она предназначена для работ, связанных с лесным хозяйством, и для профессиональных работ. Цепь разработана для бензопил средней и большой мощности.
Преимущества
- Низкий уровень вибрации
- Плавный процесс пиления
- Низкий уровень шума
- Низкий уровень отдачи