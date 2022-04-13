Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пильная цепь Stihl 36RMC 36520000066 (66 звеньев, 3/8", 1,6 мм, 18")
5.0
2
2 776 ₽
Цепи для бензопил
    Пильная цепь Stihl 36RMC 36520000066 (66 звеньев, 3/8", 1,6 мм, 18")
    Арт. 77777X18885
    5.0
    2
    Пильная цепь Stihl 36RMC 36520000066 (66 звеньев, 3/8", 1,6 мм, 18")

      Пильная цепь Stihl 36RMC 36520000066 (66 звеньев, 3/8", 1,6 мм, 18")

      2 776 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. 77777X18885
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		18
      Длина шины, см
      		45
      Все характеристики
      2 776 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комфортабельная пильная цепь Rapid Micro 36 RM 66 звеньев высокого качества обладает малыми вибрациями, плавным процессом пиления и низким уровнем шума и отдачи. Она предназначена для работ, связанных с лесным хозяйством, и для профессиональных работ. Цепь разработана для бензопил средней и большой мощности.

        Преимущества

        • Низкий уровень вибрации
        • Плавный процесс пиления
        • Низкий уровень шума
        • Низкий уровень отдачи