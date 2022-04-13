Пильная цепь Stihl 36RMC 36520000066 (66 звеньев, 3/8", 1,6 мм, 18")

Комфортабельная пильная цепь Rapid Micro 36 RM 66 звеньев высокого качества обладает малыми вибрациями, плавным процессом пиления и низким уровнем шума и отдачи. Она предназначена для работ, связанных с лесным хозяйством, и для профессиональных работ. Цепь разработана для бензопил средней и большой мощности.

Преимущества