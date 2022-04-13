Пильная цепь Stihl 63PS 36170000055 (55 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 16")

Преимущества

Долотообразные зубья

Низкий уровень шума

Плавный ход

Высокая производительность врезания и пиления

Маркировка, показывающая степень износа

Долгий срок службы

Цепь Picco Super 63 PS 55 звеньев идеально подходит для профессионального использования в лесном хозяйстве. На зубьях цепи расположена маркировка, которая показывает степень износа и позволяет правильно соблюдать угол при заточке цепи.На ведущих звеньях расположены смазочные каналы, по которым масло поступает на шарниры, равномерно смазывая цепь, что продлевает срок ее службы.