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Пильная цепь Stihl 63PS 36170000055 (55 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 16")
5.0
2
1 119 ₽
Цепи для бензопил
    Пильная цепь Stihl 63PS 36170000055 (55 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 16")
    Арт. X18813206
    5.0
    2
    Пильная цепь Stihl 63PS 36170000055 (55 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 16")
    Пильная цепь Stihl 63PS 36170000055 (55 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 16")
    Пильная цепь Stihl 63PS 36170000055 (55 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 16")
    Пильная цепь Stihl 63PS 36170000055 (55 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 16")
    Пильная цепь Stihl 63PS 36170000055 (55 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 16")
      Пильная цепь Stihl 63PS 36170000055 (55 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 16")
      Пильная цепь Stihl 63PS 36170000055 (55 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 16")
      Пильная цепь Stihl 63PS 36170000055 (55 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 16")
      Пильная цепь Stihl 63PS 36170000055 (55 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 16")
      Пильная цепь Stihl 63PS 36170000055 (55 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 16")

      Пильная цепь Stihl 63PS 36170000055 (55 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 16")

      1 119 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X18813206
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		16
      Шаг цепи, дюйм
      		0.375
      Все характеристики
      1 119 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Цепь Picco Super 63 PS 55 звеньев идеально подходит для профессионального использования в лесном хозяйстве. На зубьях цепи расположена маркировка, которая показывает степень износа и позволяет правильно соблюдать угол при заточке цепи.
        На ведущих звеньях расположены смазочные каналы, по которым масло поступает на шарниры, равномерно смазывая цепь, что продлевает срок ее службы.

        Преимущества

        • Долотообразные зубья
        • Низкий уровень шума
        • Плавный ход
        • Высокая производительность врезания и пиления
        • Маркировка, показывающая степень износа
        • Долгий срок службы