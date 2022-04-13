Пильная цепь Stihl 63PS 36170000055 (55 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 16")
Арт. X18813206
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина шины, дюйм
|16
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Шаг цепи, дюйм
|0.375
- Цепь Picco Super 63 PS 55 звеньев идеально подходит для профессионального использования в лесном хозяйстве. На зубьях цепи расположена маркировка, которая показывает степень износа и позволяет правильно соблюдать угол при заточке цепи.
На ведущих звеньях расположены смазочные каналы, по которым масло поступает на шарниры, равномерно смазывая цепь, что продлевает срок ее службы.
Преимущества
- Долотообразные зубья
- Низкий уровень шума
- Плавный ход
- Высокая производительность врезания и пиления
- Маркировка, показывающая степень износа
- Долгий срок службы