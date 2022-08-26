Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Цепь Stihl 35RSC 68 зв., 3/8" 36220000068
5.0
1
1 738 ₽
Цепи для бензопил
    Цепь Stihl 35RSC 68 зв., 3/8" 36220000068
    Арт. X18813168
    5.0
    1
    Цепь Stihl 35RSC 68 зв., 3/8" 36220000068
    Цепь Stihl 35RSC 68 зв., 3/8" 36220000068
      Цепь Stihl 35RSC 68 зв., 3/8" 36220000068
      Цепь Stihl 35RSC 68 зв., 3/8" 36220000068

      Цепь Stihl 35RSC 68 зв., 3/8" 36220000068

      1 738 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X18813168
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		18
      Длина шины, см
      		45
      Все характеристики
      1 738 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Уникальная и удобная высокопроизводительная пильная цепь Stihl Rapid Super Comfort 35RSC 68 звеньев с особо низкой вибрацией предназначена для профессионального использования при валке леса и лесозаготовительных работах. Она отличается хорошей врезаемостью, мягким резом и низким уровнем шума. Специальная конструкция цепи с режущими зубьями со скосом на ножке зуба препятствует передаче вибрации на направляющую шину и пользователя. Эта цепь предназначена для бензопил мощностью двигателя свыше 2,5 кВт. Кроме того, она эффективна при пилении твердой и промёрзшей древесины. Рекомендуется избегать загрязненной и абразивной среды.

        Преимущества

        • Удобство
        • Высокая производительность
        • Низкий уровень вибрации и шума
        • Мягкий рез