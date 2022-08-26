Цепь Stihl 35RSC 68 зв., 3/8" 36220000068

Уникальная и удобная высокопроизводительная пильная цепь Stihl Rapid Super Comfort 35RSC 68 звеньев с особо низкой вибрацией предназначена для профессионального использования при валке леса и лесозаготовительных работах. Она отличается хорошей врезаемостью, мягким резом и низким уровнем шума. Специальная конструкция цепи с режущими зубьями со скосом на ножке зуба препятствует передаче вибрации на направляющую шину и пользователя. Эта цепь предназначена для бензопил мощностью двигателя свыше 2,5 кВт. Кроме того, она эффективна при пилении твердой и промёрзшей древесины. Рекомендуется избегать загрязненной и абразивной среды.

Преимущества