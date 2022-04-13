Пильная цепь Stihl 63 PDC3 36120030050 (50 звеньев, 3/8")
Арт. 77777X18890
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Длина шины, дюйм
|14
|
Длина шины, см
|35
- Пильная цепь Picco Duro Comfort (PDC3) низкопрофильная с твердосплавными зубьями для заготовки дров и ухода за деревьями.
Преимущества
- Приподнимаемая задняя часть режущего зуба для гашения вибрации
- Бугорчатое звено для снижения отдачи
- Цепь без переточки в 4 раза дольше остается острой, чем стандартные пильные цепи
- Имеет значительно более долгий срок службы, в особенности при экстремальных нагрузках