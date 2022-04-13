Пильная цепь Stihl 63 PDC3 36120030050 (50 звеньев, 3/8")

Преимущества

Приподнимаемая задняя часть режущего зуба для гашения вибрации

Бугорчатое звено для снижения отдачи

Цепь без переточки в 4 раза дольше остается острой, чем стандартные пильные цепи

Имеет значительно более долгий срок службы, в особенности при экстремальных нагрузках

Пильная цепь Picco Duro Comfort (PDC3) низкопрофильная с твердосплавными зубьями для заготовки дров и ухода за деревьями.