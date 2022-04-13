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Пильная цепь Stihl 63 PDC3 36120030050 (50 звеньев, 3/8")
5.0
2
3 090 ₽
Цепи для бензопил
    Пильная цепь Stihl 63 PDC3 36120030050 (50 звеньев, 3/8")
    Арт. 77777X18890
    5.0
    2
    Пильная цепь Stihl 63 PDC3 36120030050 (50 звеньев, 3/8")

      Пильная цепь Stihl 63 PDC3 36120030050 (50 звеньев, 3/8")

      3 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. 77777X18890
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		14
      Длина шины, см
      		35
      Все характеристики
      3 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пильная цепь Picco Duro Comfort (PDC3) низкопрофильная с твердосплавными зубьями для заготовки дров и ухода за деревьями.

        Преимущества

        • Приподнимаемая задняя часть режущего зуба для гашения вибрации
        • Бугорчатое звено для снижения отдачи
        • Цепь без переточки в 4 раза дольше остается острой, чем стандартные пильные цепи
        • Имеет значительно более долгий срок службы, в особенности при экстремальных нагрузках