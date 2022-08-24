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Цепь 63PS 52 звена 3/8" Stihl 36170000052
5.0
1
1 104 ₽
Цепи для бензопил
    Цепь 63PS 52 звена 3/8" Stihl 36170000052
    Арт. Ю00000020161
    5.0
    1
    Цепь 63PS 52 звена 3/8" Stihl 36170000052

      Цепь 63PS 52 звена 3/8" Stihl 36170000052

      1 104 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. Ю00000020161
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		14
      Длина шины, см
      		35
      Все характеристики
      1 104 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Цепь Stihl Picco Super 63PS 52звеньев - низкопрофильная пильная цепь с низкой отдачей. Форма режущей кромки с закругленными углами обеспечивает минимальное трение цепи для исключительно гладкой и чистой резки твердой или замороженной древесины. Считается высокопроизводительной режущей цепью c долотообразными зубьями, она обладает большой эффективностью резания и гладкостью распила, и всё это с меньшим усилием.  Применение: Цепь PS идеально подходит для цепных пил с мощностью менее 1,5 кВт (2,0 л.с.). Она предназначена для использования в тех случаях, где нужно заготовить деревья малой и средней величины, и для заготовки дров.

        Преимущества

        • Мягкий рез с ровными кромками
        • Малая вибрация
        • Низкий профиль, долотообразные зубья
        • Небольшая отдача