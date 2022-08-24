Цепь 63PS 52 звена 3/8" Stihl 36170000052

Цепь Stihl Picco Super 63PS 52звеньев - низкопрофильная пильная цепь с низкой отдачей. Форма режущей кромки с закругленными углами обеспечивает минимальное трение цепи для исключительно гладкой и чистой резки твердой или замороженной древесины. Считается высокопроизводительной режущей цепью c долотообразными зубьями, она обладает большой эффективностью резания и гладкостью распила, и всё это с меньшим усилием. Применение: Цепь PS идеально подходит для цепных пил с мощностью менее 1,5 кВт (2,0 л.с.). Она предназначена для использования в тех случаях, где нужно заготовить деревья малой и средней величины, и для заготовки дров.

Преимущества