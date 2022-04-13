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Пильная цепь Stihl 63 PDC3 36120030062 (62 звена, 3/8", 1,3 мм, 16")
5.0
2
4 020 ₽
Цепи для бензопил
    Пильная цепь Stihl 63 PDC3 36120030062 (62 звена, 3/8", 1,3 мм, 16")
    Арт. X18813238
    5.0
    2
    Пильная цепь Stihl 63 PDC3 36120030062 (62 звена, 3/8", 1,3 мм, 16")

      Пильная цепь Stihl 63 PDC3 36120030062 (62 звена, 3/8", 1,3 мм, 16")

      4 020 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X18813238
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		16
      Шаг цепи, дюйм
      		0.375
      Все характеристики
      4 020 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Цепной ремень 63PDС3 3/8" 1,3мм Picco Duro 3612 006 1640, разработан для легких пил небольшой мощности.

        Преимущества

        • Остается острым дольше от 4-х до 10 раз по сравнению с обычными пильными цепями
        • Обладает плавным ходом и низкой вибрацией
        • Идеально подходит для бытовых пил и высоторезов
        • Отличный выбор для пиления горельника, пней, грязной древесины