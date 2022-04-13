Пильная цепь Stihl 63 PDC3 36120030062 (62 звена, 3/8", 1,3 мм, 16")
Арт. X18813238
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина шины, дюйм
|16
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Шаг цепи, дюйм
|0.375
- Цепной ремень 63PDС3 3/8" 1,3мм Picco Duro 3612 006 1640, разработан для легких пил небольшой мощности.
Преимущества
- Остается острым дольше от 4-х до 10 раз по сравнению с обычными пильными цепями
- Обладает плавным ходом и низкой вибрацией
- Идеально подходит для бытовых пил и высоторезов
- Отличный выбор для пиления горельника, пней, грязной древесины