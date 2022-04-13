Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пильная цепь Makita P-71180 (38 см, шаг 0,325, 1,3 мм, 64 звена)
5.0
2
Найти аналог
Цепи для бензопил
    Пильная цепь Makita P-71180 (38 см, шаг 0,325, 1,3 мм, 64 звена)
    Арт. X18813179
    5.0
    2
    Пильная цепь Makita P-71180 (38 см, шаг 0,325, 1,3 мм, 64 звена)
    Пильная цепь Makita P-71180 (38 см, шаг 0,325, 1,3 мм, 64 звена)
      Пильная цепь Makita P-71180 (38 см, шаг 0,325, 1,3 мм, 64 звена)
      Пильная цепь Makita P-71180 (38 см, шаг 0,325, 1,3 мм, 64 звена)

      Пильная цепь Makita P-71180 (38 см, шаг 0,325, 1,3 мм, 64 звена)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X18813179
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Длина шины, дюйм
      		15
      Длина шины, см
      		38
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Цепь Makita P-71180 подходит для бензопил Makita DCS 4300-38. Служит в качестве режущего инструмента в бензопиле. Легко справится с распилом любой древесины. Обладает высокой производительностью и износостойкостью, низкой вибрацией и отдачей. При работе создает мало шума. Режущие зубья изготовлены из специальной стали, их геометрия позволяет делать тонкий, ровный и чистый срез. Необходимо помнить, что для нормальной работы цепи и увеличения срока эксплуатации ей требуется постоянная смазка.