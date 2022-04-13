Пильная цепь Makita P-71180 (38 см, шаг 0,325, 1,3 мм, 64 звена)

Цепь Makita P-71180 подходит для бензопил Makita DCS 4300-38. Служит в качестве режущего инструмента в бензопиле. Легко справится с распилом любой древесины. Обладает высокой производительностью и износостойкостью, низкой вибрацией и отдачей. При работе создает мало шума. Режущие зубья изготовлены из специальной стали, их геометрия позволяет делать тонкий, ровный и чистый срез. Необходимо помнить, что для нормальной работы цепи и увеличения срока эксплуатации ей требуется постоянная смазка.