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Компрессор Denzel PC 2/50-400 X-Pro
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Компрессоры
    Компрессор Denzel PC 2/50-400 X-Pro
    Арт. О00000002420
    Компрессор Denzel PC 2/50-400 X-Pro
    Компрессор Denzel PC 2/50-400 X-Pro
      Компрессор Denzel PC 2/50-400 X-Pro
      Компрессор Denzel PC 2/50-400 X-Pro

      Компрессор Denzel PC 2/50-400 X-Pro

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000002420

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защита двигателя от перегрева
      		Да
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр, защита от перегрузок, автоматическое отключение по достижению заданного давления, большие колеса
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Масляный ременной компрессор 10 бар, производительность 400 л/мин, 2,3 кВт, 220 В DENZEL PC 2/50-400 Х-PRO 58094 представляет собой небольшое оборудование, подходящее по мощности для бытового использования, мастерской или производственной зоны. Возможность быстрого соединения с инструментом значительно упрощает работу. Конструкция дополнена парой колес для удобства транспортировки. Ременной привод закрыт решеткой, которая делает работу более безопасной для оператора

        Преимущества

        • Denzel 58094 оснащен двумя манометрами для более качественного контроля давления внутри системы
        • Ременный привод
        • Шкив со специальными лопастями для эффективного охлаждения
        • Чугунные цилиндры с большими ребрами охлаждения
        • Динамически сбалансированный вал из литого чугуна
        • Защита от перегрева
        • Защита от перегрузки
        • Предохранительный клапан высокого давления
        • Два манометра
        • Коннекторы для быстрого подключения пневмоинструмента Rapid (Евро)
        • Резиновые опоры для снижения вибрации
        • Штуцер для подключения дополнительного ресивера