Компрессор Denzel PC 2/50-400 X-Pro
Арт. О00000002420
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Защита двигателя от перегрева
|Да
|
Особенности
|рукоятка для переноски, манометр, защита от перегрузок, автоматическое отключение по достижению заданного давления, большие колеса
- Масляный ременной компрессор 10 бар, производительность 400 л/мин, 2,3 кВт, 220 В DENZEL PC 2/50-400 Х-PRO 58094 представляет собой небольшое оборудование, подходящее по мощности для бытового использования, мастерской или производственной зоны. Возможность быстрого соединения с инструментом значительно упрощает работу. Конструкция дополнена парой колес для удобства транспортировки. Ременной привод закрыт решеткой, которая делает работу более безопасной для оператора
Преимущества
- Denzel 58094 оснащен двумя манометрами для более качественного контроля давления внутри системы
- Ременный привод
- Шкив со специальными лопастями для эффективного охлаждения
- Чугунные цилиндры с большими ребрами охлаждения
- Динамически сбалансированный вал из литого чугуна
- Защита от перегрева
- Защита от перегрузки
- Предохранительный клапан высокого давления
- Два манометра
- Коннекторы для быстрого подключения пневмоинструмента Rapid (Евро)
- Резиновые опоры для снижения вибрации
- Штуцер для подключения дополнительного ресивера