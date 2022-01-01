Компрессор Denzel PC 2/50-400 X-Pro

Преимущества

Denzel 58094 оснащен двумя манометрами для более качественного контроля давления внутри системы

Ременный привод

Шкив со специальными лопастями для эффективного охлаждения

Чугунные цилиндры с большими ребрами охлаждения

Динамически сбалансированный вал из литого чугуна

Защита от перегрева

Защита от перегрузки

Предохранительный клапан высокого давления

Два манометра

Коннекторы для быстрого подключения пневмоинструмента Rapid (Евро)

Резиновые опоры для снижения вибрации

Штуцер для подключения дополнительного ресивера

Масляный ременной компрессор 10 бар, производительность 400 л/мин, 2,3 кВт, 220 В DENZEL PC 2/50-400 Х-PRO 58094 представляет собой небольшое оборудование, подходящее по мощности для бытового использования, мастерской или производственной зоны. Возможность быстрого соединения с инструментом значительно упрощает работу. Конструкция дополнена парой колес для удобства транспортировки. Ременной привод закрыт решеткой, которая делает работу более безопасной для оператора