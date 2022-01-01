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Компрессор воздушный Denzel BCI5500-T/270
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Компрессоры
    Компрессор воздушный Denzel BCI5500-T/270
    Арт. О00000032972
    Компрессор воздушный Denzel BCI5500-T/270
    Компрессор воздушный Denzel BCI5500-T/270
    Компрессор воздушный Denzel BCI5500-T/270
    Компрессор воздушный Denzel BCI5500-T/270
    Компрессор воздушный Denzel BCI5500-T/270
    Компрессор воздушный Denzel BCI5500-T/270
    Компрессор воздушный Denzel BCI5500-T/270
    Компрессор воздушный Denzel BCI5500-T/270
    Компрессор воздушный Denzel BCI5500-T/270
    Компрессор воздушный Denzel BCI5500-T/270
      Компрессор воздушный Denzel BCI5500-T/270
      Компрессор воздушный Denzel BCI5500-T/270
      Компрессор воздушный Denzel BCI5500-T/270
      Компрессор воздушный Denzel BCI5500-T/270
      Компрессор воздушный Denzel BCI5500-T/270
      Компрессор воздушный Denzel BCI5500-T/270
      Компрессор воздушный Denzel BCI5500-T/270
      Компрессор воздушный Denzel BCI5500-T/270
      Компрессор воздушный Denzel BCI5500-T/270
      Компрессор воздушный Denzel BCI5500-T/270

      Компрессор воздушный Denzel BCI5500-T/270

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000032972

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защита двигателя от перегрева
      		Да
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр, защита от перегрузок
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мощный 5,5 кВт и производительный компрессор Denzel BCI5500-T/270 сжимает 850 литров воздуха в минуту и подает его к пневмоинструменту, такому как: пневмодрель, пневмогайковерт, пневмостеплер, пневмошуруповерт. Благодаря конструкции с ременным приводом легко выдерживает интенсивные нагрузки, поэтому его можно использовать на стройке или в автомастерской. Увеличенный ресивер 270 л обеспечивает большой запас сжатого воздуха, что снижает нагрузку на компрессор, т.к. уменьшается частота включений мотора. Встроенная система защиты обеспечивает аварийное отключение двигателя при перегреве и коротком замыкании, что значительно увеличивает срок его службы

        Преимущества

        • Качественные детали гарантируют надежность и высокий ресурс компрессора: цилиндр и коленвал выполнены из чугуна, а корпус фильтра и штуцеры из металла
        • Благодаря медной обмотке двигателя компрессор может выдерживать интенсивные нагрузки без риска перегрева
        • Ресивер состоит из стальных листов толщиной 3,7 мм, что повышает его прочность и ресурс
        • Картридж на фильтре выполнен из гофрированной бумаги, что минимизирует сопротивление воздушному потоку на входе
        • Резиновый уплотнитель исключает подсосы воздуха в обход фильтра
        • Два манометра позволяют отслеживать давление не только в ресивере, но и в выходной магистрали
        • Оребренные трубки воздушной магистрали повышают теплоотдачу и эффективность охлаждения
        • Сжатый воздух не содержит конденсата, т.к. установлен фильтр-осушитель
        • Колеса и ручка на корпусе облегчают транспортировку