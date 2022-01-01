Компрессор воздушный Denzel BCI5500-T/270

Преимущества

Качественные детали гарантируют надежность и высокий ресурс компрессора: цилиндр и коленвал выполнены из чугуна, а корпус фильтра и штуцеры из металла

Благодаря медной обмотке двигателя компрессор может выдерживать интенсивные нагрузки без риска перегрева

Ресивер состоит из стальных листов толщиной 3,7 мм, что повышает его прочность и ресурс

Картридж на фильтре выполнен из гофрированной бумаги, что минимизирует сопротивление воздушному потоку на входе

Резиновый уплотнитель исключает подсосы воздуха в обход фильтра

Два манометра позволяют отслеживать давление не только в ресивере, но и в выходной магистрали

Оребренные трубки воздушной магистрали повышают теплоотдачу и эффективность охлаждения

Сжатый воздух не содержит конденсата, т.к. установлен фильтр-осушитель

Колеса и ручка на корпусе облегчают транспортировку

Мощный 5,5 кВт и производительный компрессор Denzel BCI5500-T/270 сжимает 850 литров воздуха в минуту и подает его к пневмоинструменту, такому как: пневмодрель, пневмогайковерт, пневмостеплер, пневмошуруповерт. Благодаря конструкции с ременным приводом легко выдерживает интенсивные нагрузки, поэтому его можно использовать на стройке или в автомастерской. Увеличенный ресивер 270 л обеспечивает большой запас сжатого воздуха, что снижает нагрузку на компрессор, т.к. уменьшается частота включений мотора. Встроенная система защиты обеспечивает аварийное отключение двигателя при перегреве и коротком замыкании, что значительно увеличивает срок его службы