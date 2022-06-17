Элемент питания Duracell Original LR03 (тип AAA, 1.5 В)

Преимущества

Батарейки основной линейки Duracell размера AAA — работают дольше, намного дольше* (*по сравнению с солевыми батарейками по результатам теста стандарта IEC 2015 ААА

Батарейки Duracell — универсальные щелочные батарейки, которые подходят для часто используемых устройств

Батарейки алкалиновые DURACELL Original AAA 1.5V LR03 наверняка пригодятся вам в хозяйстве. Эти мизинчиковые батарейки подходят к любым электроприборам с разъемом типа ААА. Приобретая эти элементы питания, вы значительно сэкономите и время, и деньги, ведь они работают во много раз дольше простых батареек!