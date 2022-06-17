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Элемент питания Duracell Original LR03 (тип AAA, 1.5 В)
5.0
2
Найти аналог
Элементы питания
    Элемент питания Duracell Original LR03 (тип AAA, 1.5 В)
    Арт. Ю00000020557
    5.0
    2
    Элемент питания Duracell Original LR03 (тип AAA, 1.5 В)

      Элемент питания Duracell Original LR03 (тип AAA, 1.5 В)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000020557
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Duracell
      Страна производства
      		Бельгия
      Родина бренда
      		Бельгия
      Типоразмер
      		AAA
      Электролит
      		алкалиновый, щелочной
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Батарейки алкалиновые DURACELL Original AAA 1.5V LR03 наверняка пригодятся вам в хозяйстве. Эти мизинчиковые батарейки подходят к любым электроприборам с разъемом типа ААА. Приобретая эти элементы питания, вы значительно сэкономите и время, и деньги, ведь они работают во много раз дольше простых батареек!

        Преимущества

        • Батарейки основной линейки Duracell размера AAA — работают дольше, намного дольше* (*по сравнению с солевыми батарейками по результатам теста стандарта IEC 2015 ААА
        • Батарейки Duracell — универсальные щелочные батарейки, которые подходят для часто используемых устройств