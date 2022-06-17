Элемент питания Duracell Original LR03 (тип AAA, 1.5 В)
Арт. Ю00000020557
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Бельгия
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Родина бренда
|Бельгия
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Типоразмер
|AAA
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Электролит
|алкалиновый, щелочной
- Батарейки алкалиновые DURACELL Original AAA 1.5V LR03 наверняка пригодятся вам в хозяйстве. Эти мизинчиковые батарейки подходят к любым электроприборам с разъемом типа ААА. Приобретая эти элементы питания, вы значительно сэкономите и время, и деньги, ведь они работают во много раз дольше простых батареек!
Преимущества
- Батарейки основной линейки Duracell размера AAA — работают дольше, намного дольше* (*по сравнению с солевыми батарейками по результатам теста стандарта IEC 2015 ААА
- Батарейки Duracell — универсальные щелочные батарейки, которые подходят для часто используемых устройств