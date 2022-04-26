Преимущества

Возможность установки в любом положении

Нагрев осуществляется ТЭНами, выполненными из высококачественной нержавеющей стали

Корпус нагревателей изготовлен из листовой стали с покрытием из алюцинка

Все круглые нагреватели имеют одну ступень нагрева

Электрический канальный нагреватель Shuft EHC 200-3.0/1 для круглых каналов - предназначен для нагрева воздуха и используются в составе вентиляционных систем круглого сечения соответствующего диаметра. Корпус воздухонагревателя выполнен из листовой стали с алюминиевым и цинковым покрытием, а нагревательный элемент - из нержавеющей стали.