Электрический канальный нагреватель Shuft EHC 315-6.0/2
Арт. X69914560740
Характеристики
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Производитель
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Ток, А
|15.8
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Производительность, м³/ч
|415
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Диаметр воздуховодов, мм
|315
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Вес, кг
|7
- EHC электрические нагреватели для круглых каналов SHUFT Преимущества:
- Корпус изготовлен из оцинкованной стали.
- Резиновые уплотнительные кольца обеспечивают герметичность соединений.
- ТЭНы изготовлены из высококачественной нержавеющей стали
- Защитный термостат с ручным перезапуском (температура отключения 90°С).
- Защитный термостат с автоматическим перезапуском (температура отключения 60°С).
- Одноступенчатый нагрев.