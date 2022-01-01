Электрический канальный нагреватель Shuft EHC 315-6.0/2

Корпус изготовлен из оцинкованной стали.

Резиновые уплотнительные кольца обеспечивают герметичность соединений.

ТЭНы изготовлены из высококачественной нержавеющей стали

Защитный термостат с ручным перезапуском (температура отключения 90°С).

Защитный термостат с автоматическим перезапуском (температура отключения 60°С).

Одноступенчатый нагрев.

EHC электрические нагреватели для круглых каналов SHUFT Преимущества:Монтаж: Нагреватели должны устанавливаться таким образом, чтобы воздушный поток был направлен согласно стрелке на корпусе. Расстояние от нагревателя до заслонки, фильтра, отвода и других подобных элементов должно быть не менее двух диаметров присоединительного патрубка. Воздухонагреватели мощностью до 2 кВт устанавливаются клеммной коробкой вверх, в стороны и вниз. Воздухонагреватели мощностью свыше 2 кВт устанавливаются клеммной коробкой вверх и в стороны.Скорость воздуха в воздухонагревателе должна быть не менее 1,5 м/с. Максимальная температура воздуха на выходе составляет 50°С. Воздухонагреватели устанавливаются внутри помещения. Подключение электропитания: Электропитание на нагреватель должно быть подано после включения вентилятора при достаточном потоке воздуха.Кабель электропитания должен соответствовать мощности воздухонагревателя. Автоматический выключатель также должен соответствовать мощности и номинальному потребляемому току. Внешнее реле защиты должно быть с автоматическим возвратом в исходное положение. Корпус воздухонагревателя должен быть заземлен. Сертификат: Декларация соответствия ТР ТС.