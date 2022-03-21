Электрический канальный нагреватель Shuft EHC 250-9.0/3
Арт. X69914560719
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Дания
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Ток, А
|13
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Фазность
|3
- Электрический канальный нагреватель Shuft EHC 250-9.0/3 для круглых каналов - предназначен для нагрева воздуха и используются в составе вентиляционных систем круглого сечения соответствующего диаметра.
Преимущества
- Возможность установки в любом положении
- Нагрев осуществляется ТЭНами, выполненными из высококачественной нержавеющей стали
- Корпус нагревателей изготовлен из листовой стали с покрытием из алюцинка
- Все круглые нагреватели имеют одну ступень нагрева