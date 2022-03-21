Преимущества

Возможность установки в любом положении

Нагрев осуществляется ТЭНами, выполненными из высококачественной нержавеющей стали

Корпус нагревателей изготовлен из листовой стали с покрытием из алюцинка

Все круглые нагреватели имеют одну ступень нагрева

Электрический канальный нагреватель Shuft EHC 250-9.0/3 для круглых каналов - предназначен для нагрева воздуха и используются в составе вентиляционных систем круглого сечения соответствующего диаметра.