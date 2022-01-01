Электрический канальный нагреватель Shuft EHC 250-3.0/1
Арт. X69914560777
Характеристики
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Производитель
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Ток, А
|13.7
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Фазность
|1
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Производительность, м³/ч
|270
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Диаметр воздуховодов, мм
|250
- EHC электрические нагреватели для круглых каналов SHUFT Преимущества:
- Корпус изготовлен из оцинкованной стали.
- Резиновые уплотнительные кольца обеспечивают герметичность соединений.
- ТЭНы изготовлены из высококачественной нержавеющей стали
- Защитный термостат с ручным перезапуском (температура отключения 90°С).
- Защитный термостат с автоматическим перезапуском (температура отключения 60°С).
- Одноступенчатый нагрев.