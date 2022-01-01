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Электрический канальный нагреватель Shuft EHC 250-3.0/1
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Электрические канальные нагреватели
    Электрический канальный нагреватель Shuft EHC 250-3.0/1
    Арт. X69914560777
    Электрический канальный нагреватель Shuft EHC 250-3.0/1

      Электрический канальный нагреватель Shuft EHC 250-3.0/1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X69914560777

      Характеристики

      Производитель
      		Shuft
      Ток, А
      		13.7
      Фазность
      		1
      Производительность, м³/ч
      		270
      Диаметр воздуховодов, мм
      		250
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • EHC электрические нагреватели для круглых каналов SHUFT Преимущества:
        1. Корпус изготовлен из оцинкованной стали.
        2. Резиновые уплотнительные кольца обеспечивают герметичность соединений.
        3. ТЭНы изготовлены из высококачественной нержавеющей стали
        4. Защитный термостат с ручным перезапуском (температура отключения 90°С).
        5. Защитный термостат с автоматическим перезапуском (температура отключения 60°С).
        6. Одноступенчатый нагрев.
        Монтаж: Нагреватели должны устанавливаться таким образом, чтобы воздушный поток был направлен согласно стрелке на корпусе. Расстояние от нагревателя до заслонки, фильтра, отвода и других подобных элементов должно быть не менее двух диаметров присоединительного патрубка. Воздухонагреватели мощностью до 2 кВт устанавливаются клеммной коробкой вверх, в стороны и вниз. Воздухонагреватели мощностью свыше 2 кВт устанавливаются клеммной коробкой вверх и в стороны.Скорость воздуха в воздухонагревателе должна быть не менее 1,5 м/с. Максимальная температура воздуха на выходе составляет 50°С. Воздухонагреватели устанавливаются внутри помещения. Подключение электропитания: Электропитание на нагреватель должно быть подано после включения вентилятора при достаточном потоке воздуха.Кабель электропитания должен соответствовать мощности воздухонагревателя. Автоматический выключатель также должен соответствовать мощности и номинальному потребляемому току. Внешнее реле защиты должно быть с автоматическим возвратом в исходное положение. Корпус воздухонагревателя должен быть заземлен. Сертификат: Декларация соответствия ТР ТС.