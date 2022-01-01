Электроды НЖ-13 5мм
Арт. 720599
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|Э-20Х13
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Марка электрода
|НЖ-13
- Сварка оборудования из коррозионно-стойких хромоникелемолибденовых сталей марок: 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т, 08Х21Н6М2Т и им подобных, работающих при температуре до 350°С, когда к металлу шва предъявляют требования стойкости к межкристаллитной коррозии.
Преимущества
- Обеспечивает получение металла шва, стойкого к межкристаллитной коррозии при испытаниях по методу АМУ ГОСТ 6032-89
- Содержание ферритной фазы в наплавленном металле 2,5-10,0% (типичное 6,0%)