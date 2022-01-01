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Электроды НЖ-13 5мм
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Электроды
    Электроды НЖ-13 5мм
    Арт. 720599
    Электроды НЖ-13 5мм

      Электроды НЖ-13 5мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 720599

      Характеристики

      Производитель
      		СЗСМ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		Э-20Х13
      Марка электрода
      		НЖ-13
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сварка оборудования из коррозионно-стойких хромоникелемолибденовых сталей  марок: 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т, 08Х21Н6М2Т и им подобных, работающих при температуре до 350°С, когда к металлу шва предъявляют требования стойкости к межкристаллитной коррозии.

        Преимущества

        • Обеспечивает получение металла шва, стойкого к межкристаллитной коррозии при испытаниях по методу АМУ ГОСТ 6032-89
        • Содержание ферритной фазы в наплавленном металле 2,5-10,0% (типичное 6,0%)