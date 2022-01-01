Электроды НЖ-13 5мм

Преимущества

Обеспечивает получение металла шва, стойкого к межкристаллитной коррозии при испытаниях по методу АМУ ГОСТ 6032-89

Содержание ферритной фазы в наплавленном металле 2,5-10,0% (типичное 6,0%)

Сварка оборудования из коррозионно-стойких хромоникелемолибденовых сталей марок: 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т, 08Х21Н6М2Т и им подобных, работающих при температуре до 350°С, когда к металлу шва предъявляют требования стойкости к межкристаллитной коррозии.