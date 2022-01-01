Компрессор воздушный Энергопром КМ-2524 (1,5кВт, 240 лит/мин, 24л, 8бар)

Преимущества

Компрессор оборудован реле давления для автоматического поддержания заданного давления воздуха в ресивере

Для безопасности пользователя на электродвигатель установлен защитный кожух, направляющий поток воздуха для охлаждения цилиндра

Для контроля давления воздуха в ресивере и на выходе компрессора служат манометры

Модель оборудована двумя быстроразъемными выходами для подключения потребителей

Компреccoр ЭНЕРГОПРОМ КМ 2524 — компактный, поршневой агрегат с электроприводом напряжением 220В, который используется при получении сжатого воздуха для содействия с различными инструментами - от бытовых до строительных. Присутствуют двойные манометры, которые следят за состоянием внутреннего (в Ресивере) и внешнего. Он не сложен в обслуживании и работе. Максимальное давление 8 бар. Перемещается на колёсах.