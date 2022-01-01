Компрессор воздушный Энергопром КМ-2524 (1,5кВт, 240 лит/мин, 24л, 8бар)
Арт. О00000015081
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр, защитный кожух, безопасная остановка, автоматическое отключение по достижению заданного давления
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- Компреccoр ЭНЕРГОПРОМ КМ 2524 — компактный, поршневой агрегат с электроприводом напряжением 220В, который используется при получении сжатого воздуха для содействия с различными инструментами - от бытовых до строительных. Присутствуют двойные манометры, которые следят за состоянием внутреннего (в Ресивере) и внешнего. Он не сложен в обслуживании и работе. Максимальное давление 8 бар. Перемещается на колёсах.
Преимущества
- Компрессор оборудован реле давления для автоматического поддержания заданного давления воздуха в ресивере
- Для безопасности пользователя на электродвигатель установлен защитный кожух, направляющий поток воздуха для охлаждения цилиндра
- Для контроля давления воздуха в ресивере и на выходе компрессора служат манометры
- Модель оборудована двумя быстроразъемными выходами для подключения потребителей