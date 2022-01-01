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Компрессор воздушный Энергопром КМ-2524 (1,5кВт, 240 лит/мин, 24л, 8бар)
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Компрессоры
    Компрессор воздушный Энергопром КМ-2524 (1,5кВт, 240 лит/мин, 24л, 8бар)
    Арт. О00000015081
    Компрессор воздушный Энергопром КМ-2524 (1,5кВт, 240 лит/мин, 24л, 8бар)

      Компрессор воздушный Энергопром КМ-2524 (1,5кВт, 240 лит/мин, 24л, 8бар)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000015081

      Характеристики

      Производитель
      		Энергопром
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр, защитный кожух, безопасная остановка, автоматическое отключение по достижению заданного давления
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Компреccoр ЭНЕРГОПРОМ КМ 2524 — компактный, поршневой агрегат с электроприводом напряжением 220В, который используется при получении сжатого воздуха для содействия с различными инструментами - от бытовых до строительных. Присутствуют двойные манометры, которые следят за состоянием внутреннего (в Ресивере) и внешнего. Он не сложен в обслуживании и работе. Максимальное давление 8 бар. Перемещается на колёсах.

        Преимущества

        • Компрессор оборудован реле давления для автоматического поддержания заданного давления воздуха в ресивере
        • Для безопасности пользователя на электродвигатель установлен защитный кожух, направляющий поток воздуха для охлаждения цилиндра
        • Для контроля давления воздуха в ресивере и на выходе компрессора служат манометры
        • Модель оборудована двумя быстроразъемными выходами для подключения потребителей