Газонокосилка Al-Ko 42.5 P-A (119615)
Арт. X186129193
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Австрия
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Родина бренда
|Германия
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Большие задние колеса
|Да
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Количество колес
|четырехколесная
- Бензиновая газонокосилка AL-KO Highline 42.5 P-A 119615 оснащена большим контейнером с индикатором уровня заполнения. Работает на бензине и обладает высокой мощностью. Высота покоса регулируется рычагами на каждом колесе в диапазоне 25-75 мм. Рукоятка может складываться для удобства хранения и транспортировки косилки. Колеса не оставляют следов на газоне
Преимущества
- Колеса на шарикоподшипниках - для легкого хода
- Прочный стальной корпус
- Травосборник снабжен индикатором уровня заполнения
- Диаметр передних/задних колес - 180/205 мм