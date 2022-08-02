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Газонокосилка Al-Ko 42.5 P-A (119615)
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка Al-Ko 42.5 P-A (119615)
    Арт. X186129193
    5.0
    1
    Газонокосилка Al-Ko 42.5 P-A (119615)
    Газонокосилка Al-Ko 42.5 P-A (119615)
    Газонокосилка Al-Ko 42.5 P-A (119615)
    Газонокосилка Al-Ko 42.5 P-A (119615)
      Газонокосилка Al-Ko 42.5 P-A (119615)
      Газонокосилка Al-Ko 42.5 P-A (119615)
      Газонокосилка Al-Ko 42.5 P-A (119615)
      Газонокосилка Al-Ko 42.5 P-A (119615)

      Газонокосилка Al-Ko 42.5 P-A (119615)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X186129193
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Австрия
      Родина бренда
      		Германия
      Большие задние колеса
      		Да
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая газонокосилка AL-KO Highline 42.5 P-A 119615 оснащена большим контейнером с индикатором уровня заполнения. Работает на бензине и обладает высокой мощностью. Высота покоса регулируется рычагами на каждом колесе в диапазоне 25-75 мм. Рукоятка может складываться для удобства хранения и транспортировки косилки. Колеса не оставляют следов на газоне

        Преимущества

        • Колеса на шарикоподшипниках - для легкого хода
        • Прочный стальной корпус
        • Травосборник снабжен индикатором уровня заполнения
        • Диаметр передних/задних колес - 180/205 мм