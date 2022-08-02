Газонокосилка Al-Ko 42.5 P-A (119615)

Преимущества

Колеса на шарикоподшипниках - для легкого хода

Прочный стальной корпус

Травосборник снабжен индикатором уровня заполнения

Диаметр передних/задних колес - 180/205 мм

Бензиновая газонокосилка AL-KO Highline 42.5 P-A 119615 оснащена большим контейнером с индикатором уровня заполнения. Работает на бензине и обладает высокой мощностью. Высота покоса регулируется рычагами на каждом колесе в диапазоне 25-75 мм. Рукоятка может складываться для удобства хранения и транспортировки косилки. Колеса не оставляют следов на газоне