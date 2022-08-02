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Газонокосилка бензиновая Makita PLM 5113N
4.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка бензиновая Makita PLM 5113N
    Арт. X186129238
    4.0
    1
    Газонокосилка бензиновая Makita PLM 5113N

      Газонокосилка бензиновая Makita PLM 5113N

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X186129238
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Большие задние колеса
      		Да
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газонокосилка Makita PLM5113N - многорежимная газонокосилка, оборудованная надежным двигателем Briggs&Stratton 675EX SERIES™. Агрегат имеет три скорости передвижения: 3.0, 3.4, 4.5 км/ч. Высота покоса регулируется рычагом на корпусе в диапазоне 20-75 мм. Объем травосборника составляет 65 литров, что позволяет работать длительное время, не прерываясь на опустошение. Стальной корпус и подшипники на колесах обеспечивают долгий срок службы косилки.

        Преимущества

        • Самоходная модель
        • Регулировка скорости - 3 передачи
        • Режимы работы: сбор в травосборник, боковой выброс, мульчирование
        • Колеса минимально повреждают газон
        • Центральная регулировка высоты скашивания, 5 положений (25-70 мм)
        • Прочный стальной корпус
        • Качественный двигатель Briggs&Stratton 675EX SERIES™