Газонокосилка бензиновая Makita PLM 5113N

Преимущества

Самоходная модель

Регулировка скорости - 3 передачи

Режимы работы: сбор в травосборник, боковой выброс, мульчирование

Колеса минимально повреждают газон

Центральная регулировка высоты скашивания, 5 положений (25-70 мм)

Прочный стальной корпус

Качественный двигатель Briggs&Stratton 675EX SERIES™

Газонокосилка Makita PLM5113N - многорежимная газонокосилка, оборудованная надежным двигателем Briggs&Stratton 675EX SERIES™. Агрегат имеет три скорости передвижения: 3.0, 3.4, 4.5 км/ч. Высота покоса регулируется рычагом на корпусе в диапазоне 20-75 мм. Объем травосборника составляет 65 литров, что позволяет работать длительное время, не прерываясь на опустошение. Стальной корпус и подшипники на колесах обеспечивают долгий срок службы косилки.