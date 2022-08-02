Газонокосилка бензиновая Makita PLM 5113N
Арт. X186129238
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Япония
|
Большие задние колеса
|Да
|
Количество колес
|четырехколесная
- Газонокосилка Makita PLM5113N - многорежимная газонокосилка, оборудованная надежным двигателем Briggs&Stratton 675EX SERIES™. Агрегат имеет три скорости передвижения: 3.0, 3.4, 4.5 км/ч. Высота покоса регулируется рычагом на корпусе в диапазоне 20-75 мм. Объем травосборника составляет 65 литров, что позволяет работать длительное время, не прерываясь на опустошение. Стальной корпус и подшипники на колесах обеспечивают долгий срок службы косилки.
Преимущества
- Самоходная модель
- Регулировка скорости - 3 передачи
- Режимы работы: сбор в травосборник, боковой выброс, мульчирование
- Колеса минимально повреждают газон
- Центральная регулировка высоты скашивания, 5 положений (25-70 мм)
- Прочный стальной корпус
- Качественный двигатель Briggs&Stratton 675EX SERIES™