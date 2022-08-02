Газонокосилка бензиновая Redverg RD-GLM46S 6626916

Бензиновая газонокосилка REDVERG RD-GLM46S 6626916 предназначена для скоса травы на приусадебном участке. Центральная регулировка высоты экономит время при настройке аппарата. Увеличенный диаметр задних колёс улучшает маневрирование при перемещении. Для повышенной функциональности имеет 4 режима работы: мульчирование, боковой выброс, задний выброс и сбор в травосборник.

Преимущества