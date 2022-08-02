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Газонокосилка бензиновая Redverg RD-GLM46S 6626916
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка бензиновая Redverg RD-GLM46S 6626916
    Арт. Ю00000021623
    5.0
    1
    Газонокосилка бензиновая Redverg RD-GLM46S 6626916
    Газонокосилка бензиновая Redverg RD-GLM46S 6626916
    Газонокосилка бензиновая Redverg RD-GLM46S 6626916
      Газонокосилка бензиновая Redverg RD-GLM46S 6626916
      Газонокосилка бензиновая Redverg RD-GLM46S 6626916
      Газонокосилка бензиновая Redverg RD-GLM46S 6626916

      Газонокосилка бензиновая Redverg RD-GLM46S 6626916

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000021623
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Redverg
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Большие задние колеса
      		Да
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Бензиновая газонокосилка REDVERG RD-GLM46S 6626916 предназначена для скоса травы на приусадебном участке. Центральная регулировка высоты экономит время при настройке аппарата. Увеличенный диаметр задних колёс улучшает маневрирование при перемещении. Для повышенной функциональности имеет 4 режима работы: мульчирование, боковой выброс, задний выброс и сбор в травосборник.

        Преимущества

        • Современный дизайн
        • Многофункциональность 4 в 1: мульчирование, сбор в травосборник, выброс назад, выброс на бок
        • Удобное управление
        • Надёжный 4х тактный двигатель
        • Центральная регулировка высоты скашивания
        • Самоходная
        • Увеличенный диаметр задних колёс для лучшего маневрирования при перемещении