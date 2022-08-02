Газонокосилка Husqvarna LC 348 V 9676050-01

Газонокосилка Husqvarna 9676050 01 представляет собой самоходную машину для стрижки травы, оснащенную задним приводом. Данная модель за один раз способна в ширину захватить 48 см травяного покрова. Газонокосилка Husqvarna 9676050 01 работает в режиме выброса назад и сбора в контейнер. Высота стрижки может устанавливаться в пределах 25 — 75 мм. Для заправки двигателя используется бензин марки АИ-92.



Преимущества

Высота стрижки устанавливается в 5-ти положениях

Удобное управление скоростью с помощью рычага, расположенного на ручке

Отличается высокой маневренностью, легко скашивает траву вблизи бордюров и прочих ограждений

Оптимизированная технология воздушного потока обеспечивает высокое качество работы в любом режиме стрижки

Двигатель оснащен тормозом и функцией легкого запуска

Удобно хранится и транспортируется

Экономно расходует топливо и масло

Предусмотрена возможность изменения высоты ручки

Изготовлена из ударопрочных материалов

Простая в обслуживании и безопасная в использовании