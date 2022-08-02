Газонокосилка Husqvarna LC 348 V 9676050-01
Арт. X186129237
Характеристики
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Производитель
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Большие задние колеса
|Нет
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Трансмиссия
|вариатор
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Количество колес
|четырехколесная
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Режущая система
|роторная
- Газонокосилка Husqvarna 9676050 01 представляет собой самоходную машину для стрижки травы, оснащенную задним приводом. Данная модель за один раз способна в ширину захватить 48 см травяного покрова. Газонокосилка Husqvarna 9676050 01 работает в режиме выброса назад и сбора в контейнер. Высота стрижки может устанавливаться в пределах 25 — 75 мм. Для заправки двигателя используется бензин марки АИ-92.
Преимущества
- Высота стрижки устанавливается в 5-ти положениях
- Удобное управление скоростью с помощью рычага, расположенного на ручке
- Отличается высокой маневренностью, легко скашивает траву вблизи бордюров и прочих ограждений
- Оптимизированная технология воздушного потока обеспечивает высокое качество работы в любом режиме стрижки
- Двигатель оснащен тормозом и функцией легкого запуска
- Удобно хранится и транспортируется
- Экономно расходует топливо и масло
- Предусмотрена возможность изменения высоты ручки
- Изготовлена из ударопрочных материалов
- Простая в обслуживании и безопасная в использовании