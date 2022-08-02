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Газонокосилка Husqvarna LC 348 V 9676050-01
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка Husqvarna LC 348 V 9676050-01
    Арт. X186129237
    5.0
    1
    Газонокосилка Husqvarna LC 348 V 9676050-01
    Газонокосилка Husqvarna LC 348 V 9676050-01
    Газонокосилка Husqvarna LC 348 V 9676050-01
    Газонокосилка Husqvarna LC 348 V 9676050-01
    Газонокосилка Husqvarna LC 348 V 9676050-01
      Газонокосилка Husqvarna LC 348 V 9676050-01
      Газонокосилка Husqvarna LC 348 V 9676050-01
      Газонокосилка Husqvarna LC 348 V 9676050-01
      Газонокосилка Husqvarna LC 348 V 9676050-01
      Газонокосилка Husqvarna LC 348 V 9676050-01

      Газонокосилка Husqvarna LC 348 V 9676050-01

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X186129237
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Большие задние колеса
      		Нет
      Трансмиссия
      		вариатор
      Количество колес
      		четырехколесная
      Режущая система
      		роторная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газонокосилка Husqvarna 9676050 01 представляет собой самоходную машину для стрижки травы, оснащенную задним приводом. Данная модель за один раз способна в ширину захватить 48 см травяного покрова. Газонокосилка Husqvarna 9676050 01 работает в режиме выброса назад и сбора в контейнер. Высота стрижки может устанавливаться в пределах 25 — 75 мм. Для заправки двигателя используется бензин марки АИ-92.

        Преимущества

        • Высота стрижки устанавливается в 5-ти положениях
        • Удобное управление скоростью с помощью рычага, расположенного на ручке
        • Отличается высокой маневренностью, легко скашивает траву вблизи бордюров и прочих ограждений
        • Оптимизированная технология воздушного потока обеспечивает высокое качество работы в любом режиме стрижки
        • Двигатель оснащен тормозом и функцией легкого запуска
        • Удобно хранится и транспортируется
        • Экономно расходует топливо и масло
        • Предусмотрена возможность изменения высоты ручки
        • Изготовлена из ударопрочных материалов
        • Простая в обслуживании и безопасная в использовании
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