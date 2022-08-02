Газонокосилка Makita PLM 4618

Преимущества

Самоходная модель

3-в-1: сбор в травосборник, мульчирование, боковой выброс

Задние колеса увеличенного диаметра способствуют улучшению маневренности и проходимости косилки

Ширина скоса за один проход - 46 см

Надежный двигатель Briggs&Stratton

Воздушное охлаждение двигателя

Легкий запуск

Колеса на подшипниках

Широкая заливная горловина облегчает процесс заправки косилки

Бензиновая самоходная газонокосилка Makita PLM4618 применяется для ухода за придомовой территорией и стрижки травы. Рекомендуемая площадь обработки - до 1600 м². На косилке установлен 4-тактный мотор Briggs&Stratton мощностью 2.7 л.с с воздушным охлаждением. Режим работы - это скос травы, сбор в мусоросборник, боковой выброс или мульчирование. Ширина стрижки за один проход составляет 46 см. Регулировка высоты скоса осуществляется при помощи центрального рычага. Дека выполнена из стали. Складная рукоятка облегчает транспортировку, позволяет сэкономить место при хранении. Колеса установлены на подшипниках - для плавности хода.