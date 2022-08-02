Газонокосилка Makita PLM 4618
Арт. X1861293
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Большие задние колеса
|Да
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Трансмиссия
|механическая
- Бензиновая самоходная газонокосилка Makita PLM4618 применяется для ухода за придомовой территорией и стрижки травы. Рекомендуемая площадь обработки - до 1600 м². На косилке установлен 4-тактный мотор Briggs&Stratton мощностью 2.7 л.с с воздушным охлаждением. Режим работы - это скос травы, сбор в мусоросборник, боковой выброс или мульчирование. Ширина стрижки за один проход составляет 46 см. Регулировка высоты скоса осуществляется при помощи центрального рычага. Дека выполнена из стали. Складная рукоятка облегчает транспортировку, позволяет сэкономить место при хранении. Колеса установлены на подшипниках - для плавности хода.
Преимущества
- Самоходная модель
- 3-в-1: сбор в травосборник, мульчирование, боковой выброс
- Задние колеса увеличенного диаметра способствуют улучшению маневренности и проходимости косилки
- Ширина скоса за один проход - 46 см
- Надежный двигатель Briggs&Stratton
- Воздушное охлаждение двигателя
- Легкий запуск
- Колеса на подшипниках
- Широкая заливная горловина облегчает процесс заправки косилки