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Газонокосилка Makita PLM 4618
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка Makita PLM 4618
    Арт. X1861293
    5.0
    1
    Газонокосилка Makita PLM 4618

      Газонокосилка Makita PLM 4618

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1861293
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Большие задние колеса
      		Да
      Трансмиссия
      		механическая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая самоходная газонокосилка Makita PLM4618 применяется для ухода за придомовой территорией и стрижки травы. Рекомендуемая площадь обработки - до 1600 м². На косилке установлен 4-тактный мотор Briggs&Stratton мощностью 2.7 л.с с воздушным охлаждением. Режим работы - это скос травы, сбор в мусоросборник, боковой выброс или мульчирование. Ширина стрижки за один проход составляет 46 см. Регулировка высоты скоса осуществляется при помощи центрального рычага. Дека выполнена из стали. Складная рукоятка облегчает транспортировку, позволяет сэкономить место при хранении. Колеса установлены на подшипниках - для плавности хода.

        Преимущества

        • Самоходная модель
        • 3-в-1: сбор в травосборник, мульчирование, боковой выброс
        • Задние колеса увеличенного диаметра способствуют улучшению маневренности и проходимости косилки
        • Ширина скоса за один проход - 46 см
        • Надежный двигатель Briggs&Stratton
        • Воздушное охлаждение двигателя
        • Легкий запуск
        • Колеса на подшипниках
        • Широкая заливная горловина облегчает процесс заправки косилки