Газонокосилка Oleo-Mac G48ТK

Самоходная газонокосилка Oleo-Mac (Олео-Мак) G48TK с механической тягой идеальна для работы на больших площадях, на труднопроходимых и неровных участках. Ширина скашивания – 46 см.,высота регулируется специальной ручкой. Движение машины легкое и плавное при любых характеристиках обрабатываемого участка. Трава собирается в мешок-травосборник (60 л.) или мульчируется.