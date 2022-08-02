Газонокосилка Oleo-Mac G48ТK
Арт. X186129121
Характеристики
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Производитель
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Мощность, л.с.
|5
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Автозапуск
|Нет
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Вес, кг
|30
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Минимальная высота скашивания, мм
|28
- Самоходная газонокосилка Oleo-Mac (Олео-Мак) G48TK с механической тягой идеальна для работы на больших площадях, на труднопроходимых и неровных участках. Ширина скашивания – 46 см.,высота регулируется специальной ручкой. Движение машины легкое и плавное при любых характеристиках обрабатываемого участка. Трава собирается в мешок-травосборник (60 л.) или мульчируется.