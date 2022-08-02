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Газонокосилка Oleo-Mac G48ТK
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка Oleo-Mac G48ТK
    Арт. X186129121
    5.0
    1
    Газонокосилка Oleo-Mac G48ТK

      Газонокосилка Oleo-Mac G48ТK

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X186129121
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Oleo-Mac
      Мощность, л.с.
      		5
      Автозапуск
      		Нет
      Вес, кг
      		30
      Минимальная высота скашивания, мм
      		28
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Самоходная газонокосилка Oleo-Mac (Олео-Мак) G48TK с механической тягой идеальна для работы на больших площадях, на труднопроходимых и неровных участках. Ширина скашивания – 46 см.,высота регулируется специальной ручкой. Движение машины легкое и плавное при любых характеристиках обрабатываемого участка. Трава собирается в мешок-травосборник (60 л.) или мульчируется.