Газонокосилка Oleo-Mac G53TK
Арт. X186129172
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Большие задние колеса
|Нет
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Количество колес
|четырехколесная
- Бензиновая газонокосилка Oleo-Mac (Олео-Мак) G 53 TK имеет стальной корпус и предназначена выполнять работу на больших приусадебных участках. Экономичность при этом сохраняется. Стойкая к деформации металлическая дека очень легкая и ударопрочная. Необходимую высоту скашивания можно установить с помощью централизованной регулировки по четырем колесам одновременно.
Преимущества
- Четырехтактный бензиновый двигатель EMAK K 650 OHV (Италия)
- Металлическая дека - ударопрочная, легкая, стойкая к деформации
- Самоходная трансмиссия - позволяет облегчить оператору работу на склоне или не ровных участках, привод на задние колеса газонокосилки
- Централизованная регулировка высоты стрижки от 28 до 75 мм
- Регулировка высоты происходит сразу по четырем колесам одним движением
- Травосборник пластиковый, 60 л - исключает эффект воздушной пробки, вместителен.
- Мульчирующий нож - измельчает траву на мельчайшие части, уменьшая тем самым ее объем и увеличивая плотность собираемой травы в травосборнике
- Колеса на подшипниках - обеспечивают стабильность и плавность хода
- Четырехтактный бензиновый двигатель EMAK K 650 OHV (Италия)