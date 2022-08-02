Газонокосилка Oleo-Mac G53TK

Преимущества

Четырехтактный бензиновый двигатель EMAK K 650 OHV (Италия)



Металлическая дека - ударопрочная, легкая, стойкая к деформации



Самоходная трансмиссия - позволяет облегчить оператору работу на склоне или не ровных участках, привод на задние колеса газонокосилки

Централизованная регулировка высоты стрижки от 28 до 75 мм

Регулировка высоты происходит сразу по четырем колесам одним движением

Травосборник пластиковый, 60 л - исключает эффект воздушной пробки, вместителен.

Мульчирующий нож - измельчает траву на мельчайшие части, уменьшая тем самым ее объем и увеличивая плотность собираемой травы в травосборнике

Колеса на подшипниках - обеспечивают стабильность и плавность хода

Бензиновая газонокосилка Oleo-Mac (Олео-Мак) G 53 TK имеет стальной корпус и предназначена выполнять работу на больших приусадебных участках. Экономичность при этом сохраняется. Стойкая к деформации металлическая дека очень легкая и ударопрочная. Необходимую высоту скашивания можно установить с помощью централизованной регулировки по четырем колесам одновременно.