Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Газонокосилка Oleo-Mac G53TK
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка Oleo-Mac G53TK
    Арт. X186129172
    5.0
    1
    Газонокосилка Oleo-Mac G53TK

      Газонокосилка Oleo-Mac G53TK

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X186129172
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Oleo-Mac
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Большие задние колеса
      		Нет
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая газонокосилка Oleo-Mac (Олео-Мак) G 53 TK имеет стальной корпус и предназначена выполнять работу на больших приусадебных участках. Экономичность при этом сохраняется. Стойкая к деформации металлическая дека очень легкая и ударопрочная. Необходимую высоту скашивания можно установить с помощью централизованной регулировки по четырем колесам одновременно.

        Преимущества

        • Четырехтактный бензиновый двигатель EMAK K 650 OHV (Италия)
        • Металлическая дека - ударопрочная, легкая, стойкая к деформации
        • Самоходная трансмиссия - позволяет облегчить оператору работу на склоне или не ровных участках, привод на задние колеса газонокосилки
        • Централизованная регулировка высоты стрижки от 28 до 75 мм 
        • Регулировка высоты происходит сразу по четырем колесам одним движением
        • Травосборник пластиковый, 60 л - исключает эффект воздушной пробки, вместителен. 
        • Мульчирующий нож - измельчает траву на мельчайшие части, уменьшая тем самым ее объем и увеличивая плотность собираемой травы в травосборнике
        • Колеса на подшипниках - обеспечивают стабильность и плавность хода