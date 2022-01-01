Газовая колонка BOSCH WR 15-2B

Газовая колонка Bosch (Бош) WR 15-2ВТехнические характеристики:Мощность= 26.2 кВт Камера сгорания- ОткрытаяАвтоматический розжиг от батареекМодуляцияпламени горелкиПроизводительность =15 л/мин Номинальное давление газа, мбар =13Максимальное рабочее давлениевходящей воды =12 бар Минимальное рабочее давление входящей воды = 0,2 барДиаметр подключения воды1/2Диаметр подключения газа3/4Диаметр дымохода= 132.5 мм Вес, кг =16 Размеры (В, Ш, Г), мм 660х430х220