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Газовая колонка BOSCH WR 15-2B
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Газовые водонагреватели
    Газовая колонка BOSCH WR 15-2B
    Арт. X1695646

      Газовая колонка BOSCH WR 15-2B

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1695646

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Пульт ДУ
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовая колонка Bosch (Бош) WR 15-2ВТехнические характеристики:Мощность= 26.2 кВт Камера сгорания- ОткрытаяАвтоматический розжиг от батареекМодуляцияпламени горелкиПроизводительность =15 л/мин Номинальное давление газа, мбар =13Максимальное рабочее давлениевходящей воды =12 бар Минимальное рабочее давление входящей воды = 0,2 барДиаметр подключения воды1/2Диаметр подключения газа3/4Диаметр дымохода= 132.5 мм Вес, кг =16 Размеры (В, Ш, Г), мм 660х430х220