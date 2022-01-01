Гидравлический ленточнопильный колонный станок Stalex GB 4265
Арт. stalex_18925
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|3300
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Габариты, мм
|3600х1450х2290
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Высота стола, мм
|580
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Размер пильной ленты, мм
|54х1.6х7360
- Модель Stalex GB 4265 является гидравлическим ленточнопильным станком, колонного двухстоечного типа. Полуавтоматический ленточнопильный станок, предназначен для пиления труб и сплошных заготовок, максимальным диаметром круга 650 мм и прямоугольной заготовки 650x800 мм под углом 90°. Двухстоечные ленточнопильные станки имеют 2 вертикальные стойки (колонны) по которым перемещается горизонтальная пильная рама, образуя жёсткий замкнутый контур с высокой стабильностью реза. Пильная рама, представляет собой стальную сварную конструкцию. На полуавтоматических станках возможна работа как в ручном режиме, когда каждая операция выполняется вручную посредством нажатия соответствующей кнопки, так и в автоматическом режиме, когда станок выполняет весь цикл резания (зажим заготовки – запуск пилы – опускание рамы – остановка пилы – подъем рамы – отжим тисков). В последнем случае оператор должен лишь обеспечить подачу заготовок и нажатие кнопки «Пуск». Основные элементы:
- Угол пиления заготовок 90°.
- Движение рамы – автоматическое.
- Регулировка движения рамы – гидравлическое бесступенчатое.
- Ручной конвейер для сбора стружки.
- Точная регулировка полотна позволяет добиться безлюфтового вращения в вертикальной плоскости, за счет конических подшипников и твердосплавных пластин.
- Регулируемая подача СОЖ в зону резания, смазывающее и охлаждающее полотно.
- Тиски гидравлические.
- 4 скорости вращения полотна.