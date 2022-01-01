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Гидравлический ленточнопильный колонный станок Stalex GB 4265
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Ленточные пилы по металлу
    Гидравлический ленточнопильный колонный станок Stalex GB 4265
    Арт. stalex_18925
    Гидравлический ленточнопильный колонный станок Stalex GB 4265

      Гидравлический ленточнопильный колонный станок Stalex GB 4265

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. stalex_18925

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Вес, кг
      		3300
      Габариты, мм
      		3600х1450х2290
      Высота стола, мм
      		580
      Размер пильной ленты, мм
      		54х1.6х7360
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Модель Stalex GB 4265 является гидравлическим ленточнопильным станком, колонного двухстоечного типа. Полуавтоматический ленточнопильный станок, предназначен для пиления труб и сплошных заготовок, максимальным диаметром круга 650 мм и прямоугольной заготовки 650x800 мм под углом 90°. Двухстоечные ленточнопильные станки имеют 2 вертикальные стойки (колонны) по которым перемещается горизонтальная пильная рама, образуя жёсткий замкнутый контур с высокой стабильностью реза. Пильная рама, представляет собой стальную сварную конструкцию. На полуавтоматических станках возможна работа как в ручном режиме, когда каждая операция выполняется вручную посредством нажатия соответствующей кнопки, так и в автоматическом режиме, когда станок выполняет весь цикл резания (зажим заготовки – запуск пилы – опускание рамы – остановка пилы – подъем рамы – отжим тисков). В последнем случае оператор должен лишь обеспечить подачу заготовок и нажатие кнопки «Пуск». Основные элементы:
        • Угол пиления заготовок 90°.
        • Движение рамы – автоматическое.
        • Регулировка движения рамы – гидравлическое бесступенчатое.
        • Ручной конвейер для сбора стружки.
        • Точная регулировка полотна позволяет добиться безлюфтового вращения в вертикальной плоскости, за счет конических подшипников и твердосплавных пластин.
        • Регулируемая подача СОЖ в зону резания, смазывающее и охлаждающее полотно.
        • Тиски гидравлические.
        • 4 скорости вращения полотна.
        На станках применяются биметаллические пилы марок М42 и М51 размером 54х1,6х7360 мм. Пилы с более твёрдым зубом М51 предназначены для резки заготовок из нержавеющих сталей. Отрезание заготовок на ленточно-отрезных станках необходимо проводить с использованием смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ), обеспечивающих качественный рез, ресурс пилы и сохранность станка.