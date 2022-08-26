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Цепь для бензопилы Husqvarna X-Cut С85 5816266-56, 15"; 3/8"; 56 звеньев; 1.5 мм
4.0
1
1 959 ₽
Цепи для бензопил
    Цепь для бензопилы Husqvarna X-Cut С85 5816266-56, 15"; 3/8"; 56 звеньев; 1.5 мм
    Арт. О00000033127
    4.0
    1
    Цепь для бензопилы Husqvarna X-Cut С85 5816266-56, 15"; 3/8"; 56 звеньев; 1.5 мм

      Цепь для бензопилы Husqvarna X-Cut С85 5816266-56, 15"; 3/8"; 56 звеньев; 1.5 мм

      1 959 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033127
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Швеция
      Родина бренда
      		Швеция
      Длина шины, дюйм
      		15
      Длина шины, см
      		38
      Все характеристики
      1 959 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Цепь пильная X-Cut С85 Husqvarna 5816266-56 предназначена для профессиональных бензопил для валки деревьев. Конструкция цепи обеспечивает низкий уровень вибрации, что способствует комфортной работе. Это профессиональная оснастка с высоким качеством и скоростью пиления. Для нормальной эксплуатации и увеличения срока службы цепи необходима постоянная смазка.

        Преимущества

        • Низкая вибрация
        • Зубья типа "долото"
        • Чистый срез без зазубрин
        • Рекомендуется использовать на профессиональных бензопилах с объемом двигателя от 50 до 100 куб. см