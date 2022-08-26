Цепь для бензопилы Husqvarna X-Cut С85 5816266-56, 15"; 3/8"; 56 звеньев; 1.5 мм

Преимущества

Низкая вибрация

Зубья типа "долото"

Чистый срез без зазубрин

Рекомендуется использовать на профессиональных бензопилах с объемом двигателя от 50 до 100 куб. см

Цепь пильная X-Cut С85 Husqvarna 5816266-56 предназначена для профессиональных бензопил для валки деревьев. Конструкция цепи обеспечивает низкий уровень вибрации, что способствует комфортной работе. Это профессиональная оснастка с высоким качеством и скоростью пиления. Для нормальной эксплуатации и увеличения срока службы цепи необходима постоянная смазка.