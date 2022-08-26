Цепь для бензопилы Husqvarna X-Cut С85 5816266-56, 15"; 3/8"; 56 звеньев; 1.5 мм
Арт. О00000033127
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швеция
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Родина бренда
|Швеция
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Длина шины, дюйм
|15
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Длина шины, см
|38
- Цепь пильная X-Cut С85 Husqvarna 5816266-56 предназначена для профессиональных бензопил для валки деревьев. Конструкция цепи обеспечивает низкий уровень вибрации, что способствует комфортной работе. Это профессиональная оснастка с высоким качеством и скоростью пиления. Для нормальной эксплуатации и увеличения срока службы цепи необходима постоянная смазка.
Преимущества
- Низкая вибрация
- Зубья типа "долото"
- Чистый срез без зазубрин
- Рекомендуется использовать на профессиональных бензопилах с объемом двигателя от 50 до 100 куб. см