Цепь 25RSC 56 звеньев, 325" Stihl 36380000056
Арт. О00000026788
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина шины, дюйм
|13
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Шаг цепи, дюйм
|0.325
- Stihl 25 RSC - высококачественная комфортабельная цепь для бензопилы. Модель обладает малыми вибрациями, низким уровнем шума и плавным процессом пиления. Зубья изготовлены из специального износоустойчивого сплава стали и рассчитаны на долгий срок службы. С помощью Stihl 25 RSC процесс пиления станет еще более комфортным и продуктивным. Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 25RSС с низким уровнем вибрации для профессионального использования. Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.
Преимущества
- Мягкий рез
- Низкий уровень вибрации
- Высокая производительность