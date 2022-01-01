Цепь 25RSC 56 звеньев, 325" Stihl 36380000056

Преимущества

Мягкий рез

Низкий уровень вибрации

Высокая производительность

Stihl 25 RSC - высококачественная комфортабельная цепь для бензопилы. Модель обладает малыми вибрациями, низким уровнем шума и плавным процессом пиления. Зубья изготовлены из специального износоустойчивого сплава стали и рассчитаны на долгий срок службы. С помощью Stihl 25 RSC процесс пиления станет еще более комфортным и продуктивным. Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 25RSС с низким уровнем вибрации для профессионального использования. Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.