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Цепь 25RSC 56 звеньев, 325" Stihl 36380000056
1 182 ₽
Цепи для бензопил
    Цепь 25RSC 56 звеньев, 325" Stihl 36380000056
    Арт. О00000026788
    Цепь 25RSC 56 звеньев, 325" Stihl 36380000056
    Цепь 25RSC 56 звеньев, 325" Stihl 36380000056
      Цепь 25RSC 56 звеньев, 325" Stihl 36380000056
      Цепь 25RSC 56 звеньев, 325" Stihl 36380000056

      Цепь 25RSC 56 звеньев, 325" Stihl 36380000056

      1 182 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000026788

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		13
      Шаг цепи, дюйм
      		0.325
      Все характеристики
      1 182 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Stihl 25 RSC - высококачественная комфортабельная цепь для бензопилы. Модель обладает малыми вибрациями, низким уровнем шума и плавным процессом пиления. Зубья изготовлены из специального износоустойчивого сплава стали и рассчитаны на долгий срок службы. С помощью Stihl 25 RSC процесс пиления станет еще более комфортным и продуктивным. Высокопроизводительная пильная цепь STIHL 25RSС с низким уровнем вибрации для профессионального использования. Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

        Преимущества

        • Мягкий рез
        • Низкий уровень вибрации
        • Высокая производительность