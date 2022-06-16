Преимущества

Скорость вращения двигателя - 3000-4200 об/мин

Отличное качество выходного напряжения

Простота эксплуатации

Высокое качество сборки

Инверторный генератор Huter DN4400i 64/10/5 предназначается для питания электричеством различной техники. Устройство широко используется на даче, в частном доме, а также на строительной площадке. Установка производит электричество высокого качества, что позволяет запитать приборы наиболее чувствительные к перепадам напряжения. Агрегат имеет простое и понятное управление. Генератор не требует сложного технического обслуживания, необходимо лишь своевременно заменять масло в картере.