Инверторный генератор Huter DN4400i
Арт. О00000013059
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Стартер
|ручной
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Расход топлива, л/ч
|1.5
- Инверторный генератор Huter DN4400i 64/10/5 предназначается для питания электричеством различной техники. Устройство широко используется на даче, в частном доме, а также на строительной площадке. Установка производит электричество высокого качества, что позволяет запитать приборы наиболее чувствительные к перепадам напряжения. Агрегат имеет простое и понятное управление. Генератор не требует сложного технического обслуживания, необходимо лишь своевременно заменять масло в картере.
Преимущества
- Скорость вращения двигателя - 3000-4200 об/мин
- Отличное качество выходного напряжения
- Простота эксплуатации
- Высокое качество сборки