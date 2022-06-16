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Инверторный генератор Huter DN4400i
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Инверторный генератор Huter DN4400i
    Арт. О00000013059
    5.0
    2
    Инверторный генератор Huter DN4400i
    Инверторный генератор Huter DN4400i
    Инверторный генератор Huter DN4400i
    Инверторный генератор Huter DN4400i
    Инверторный генератор Huter DN4400i
    Инверторный генератор Huter DN4400i
    Инверторный генератор Huter DN4400i
      Инверторный генератор Huter DN4400i
      Инверторный генератор Huter DN4400i
      Инверторный генератор Huter DN4400i
      Инверторный генератор Huter DN4400i
      Инверторный генератор Huter DN4400i
      Инверторный генератор Huter DN4400i
      Инверторный генератор Huter DN4400i

      Инверторный генератор Huter DN4400i

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013059
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		1.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Инверторный генератор Huter DN4400i 64/10/5 предназначается для питания электричеством различной техники. Устройство широко используется на даче, в частном доме, а также на строительной площадке. Установка производит электричество высокого качества, что позволяет запитать приборы наиболее чувствительные к перепадам напряжения. Агрегат имеет простое и понятное управление. Генератор не требует сложного технического обслуживания, необходимо лишь своевременно заменять масло в картере.

        Преимущества

        • Скорость вращения двигателя - 3000-4200 об/мин
        • Отличное качество выходного напряжения
        • Простота эксплуатации
        • Высокое качество сборки