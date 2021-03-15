Алюминиевая канистра Спец (20 л)
Арт. X1019438
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип
|канистра
|
Макс. объем, л
|20
Купить канистру для бензина 20 стоит любому владельцу как автомобилей, так и использующих топливо инструментов. С помощью канистры под бензин 20 литров можно хранить топливо в сарае, гараже или кладовой, не беспокоясь об уровне бензина в эксплуатируемом оборудовании. Благодаря материалу изделия, канистра для бензина алюминиевая 20 л обладает антикоррозийными свойствами, является ударопрочной, не имеет большого веса, инертна в отношении своего содержимого и агрессивной внешней среды и способна сохранять бензин свежим долгое время.
Преимущества канистры 20 литров для бензина:
- Объемная;
- Легкая;
- Портативная;
- Удобная;
- Надежная.
Комплектация:
- Канистра;