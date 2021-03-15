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Алюминиевая канистра Спец (20 л)
5.0
1
1 930 ₽
2 570 ₽
Канистры
    Алюминиевая канистра Спец (20 л)
    Арт. X1019438
    5.0
    1
    Алюминиевая канистра Спец (20 л)
    Алюминиевая канистра Спец (20 л)
      Алюминиевая канистра Спец (20 л)
      Алюминиевая канистра Спец (20 л)

      Алюминиевая канистра Спец (20 л)

      • -640 ₽
      1 930 ₽
      2 570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1019438
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Спец
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		канистра
      Макс. объем, л
      		20
      Все характеристики
      • -640 ₽
      1 930 ₽
      2 570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Купить канистру для бензина 20 стоит любому владельцу как автомобилей, так и использующих топливо инструментов. С помощью канистры под бензин 20 литров можно хранить топливо в сарае, гараже или кладовой, не беспокоясь об уровне бензина в эксплуатируемом оборудовании. Благодаря материалу изделия, канистра для бензина алюминиевая 20 л обладает антикоррозийными свойствами, является ударопрочной, не имеет большого веса, инертна в отношении своего содержимого и агрессивной внешней среды и способна сохранять бензин свежим долгое время.

        Преимущества канистры 20 литров для бензина:

        • Объемная;
        • Легкая;
        • Портативная;
        • Удобная;
        • Надежная.

        Комплектация:

        • Канистра;