Алюминиевая канистра Спец (20 л)

Купить канистру для бензина 20 стоит любому владельцу как автомобилей, так и использующих топливо инструментов. С помощью канистры под бензин 20 литров можно хранить топливо в сарае, гараже или кладовой, не беспокоясь об уровне бензина в эксплуатируемом оборудовании. Благодаря материалу изделия, канистра для бензина алюминиевая 20 л обладает антикоррозийными свойствами, является ударопрочной, не имеет большого веса, инертна в отношении своего содержимого и агрессивной внешней среды и способна сохранять бензин свежим долгое время.

Преимущества канистры 20 литров для бензина:

Объемная;

Легкая;

Портативная;

Удобная;

Надежная.

Комплектация: