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Компрессор Fubag В4800В/100 СТ4
5.0
2
Найти аналог
Компрессоры
    Компрессор Fubag В4800В/100 СТ4
    Арт. X109901253
    5.0
    2
    Компрессор Fubag В4800В/100 СТ4
    Компрессор Fubag В4800В/100 СТ4
      Компрессор Fubag В4800В/100 СТ4
      Компрессор Fubag В4800В/100 СТ4

      Компрессор Fubag В4800В/100 СТ4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X109901253
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защита двигателя от перегрева
      		Да
      Особенности
      		манометр, защитный кожух, спускной клапан, большие колеса
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Компрессор FUBAG B4800B/100 CT4 оснащен мощным трехфазным двигателем, оснащенным специальной тепловой защитой, а также автоматическим повторным пуском, что обеспечивает агрегату стабильную работу в течение продолжительного времени. Данная модель отлично подходит для использования в автосервисах, серийных производствах и в других местах с полной ежедневной нагрузкой. Рабочее давление устройства - 8 бар

        Преимущества

        • В конструкции компрессора FUBAG B4800B/100 CT4 предусмотрены 2 колеса большого диаметра. Благодаря им транспортировка агрегата от одной рабочей точки к другой становится значительно быстрее и проще
        • Манометры дают возможность пользователю осуществлять контроль над входным и выходным давлением, а также регулировать его
        • Наличие специальных опорных ножек с резиновыми накладками не только предотвращает смещение устройства, но и распределяет возникающие при его работе вибрации
        • Гильзы цилиндров изготовлены из высококачественного чугуна, головка с увеличенными ребрами - из алюминия
        • Динамически сбалансированный маховик с охлаждающими лопастями
        • Защитная решетка для ременного привода
        • Фильтр для очистки воздуха от примесей масла
        • Простота эксплуатации
        • Не требует сложного технического обслуживания
        • Долгий срок службы