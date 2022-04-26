Компрессор Fubag В4800В/100 СТ4

Преимущества

В конструкции компрессора FUBAG B4800B/100 CT4 предусмотрены 2 колеса большого диаметра. Благодаря им транспортировка агрегата от одной рабочей точки к другой становится значительно быстрее и проще

Манометры дают возможность пользователю осуществлять контроль над входным и выходным давлением, а также регулировать его

Наличие специальных опорных ножек с резиновыми накладками не только предотвращает смещение устройства, но и распределяет возникающие при его работе вибрации

Гильзы цилиндров изготовлены из высококачественного чугуна, головка с увеличенными ребрами - из алюминия

Динамически сбалансированный маховик с охлаждающими лопастями

Защитная решетка для ременного привода

Фильтр для очистки воздуха от примесей масла

Простота эксплуатации

Не требует сложного технического обслуживания

Долгий срок службы

Компрессор FUBAG B4800B/100 CT4 оснащен мощным трехфазным двигателем, оснащенным специальной тепловой защитой, а также автоматическим повторным пуском, что обеспечивает агрегату стабильную работу в течение продолжительного времени. Данная модель отлично подходит для использования в автосервисах, серийных производствах и в других местах с полной ежедневной нагрузкой. Рабочее давление устройства - 8 бар