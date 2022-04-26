Компрессор Fubag В4800В/100 СТ4
Арт. X109901253
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Защита двигателя от перегрева
|Да
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Особенности
|манометр, защитный кожух, спускной клапан, большие колеса
- Компрессор FUBAG B4800B/100 CT4 оснащен мощным трехфазным двигателем, оснащенным специальной тепловой защитой, а также автоматическим повторным пуском, что обеспечивает агрегату стабильную работу в течение продолжительного времени. Данная модель отлично подходит для использования в автосервисах, серийных производствах и в других местах с полной ежедневной нагрузкой. Рабочее давление устройства - 8 бар
Преимущества
- В конструкции компрессора FUBAG B4800B/100 CT4 предусмотрены 2 колеса большого диаметра. Благодаря им транспортировка агрегата от одной рабочей точки к другой становится значительно быстрее и проще
- Манометры дают возможность пользователю осуществлять контроль над входным и выходным давлением, а также регулировать его
- Наличие специальных опорных ножек с резиновыми накладками не только предотвращает смещение устройства, но и распределяет возникающие при его работе вибрации
- Гильзы цилиндров изготовлены из высококачественного чугуна, головка с увеличенными ребрами - из алюминия
- Динамически сбалансированный маховик с охлаждающими лопастями
- Защитная решетка для ременного привода
- Фильтр для очистки воздуха от примесей масла
- Простота эксплуатации
- Не требует сложного технического обслуживания
- Долгий срок службы