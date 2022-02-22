Преимущества

Плавная регулировка воздушного давления

Термореле обеспечивает защиту аппарата от перегрузки

Компрессор оснащен опорной ножкой для более устойчивой работы

Рукоятка - для удобной перевозки аппарата

Масляный компрессор Sturm AC9316 применяется как источник сжатого воздуха для выполнения несложных по покраске каких-либо изделий с помощью краскопульта. Агрегат мощностью 1.6 кВт оснащен ресивером емкостью 24 литра. Компрессор оснащен колесами и удобной рукояткой для простой транспортировки