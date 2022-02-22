Компрессор Sturm AC9316
Арт. 718497
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Защита двигателя от перегрева
|Да
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр, безопасная остановка, защита от перегрузок
- Масляный компрессор Sturm AC9316 применяется как источник сжатого воздуха для выполнения несложных по покраске каких-либо изделий с помощью краскопульта. Агрегат мощностью 1.6 кВт оснащен ресивером емкостью 24 литра. Компрессор оснащен колесами и удобной рукояткой для простой транспортировки
Преимущества
- Плавная регулировка воздушного давления
- Термореле обеспечивает защиту аппарата от перегрузки
- Компрессор оснащен опорной ножкой для более устойчивой работы
- Рукоятка - для удобной перевозки аппарата