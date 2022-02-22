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Компрессор Sturm AC9316
5.0
2
Найти аналог
Компрессоры
    Компрессор Sturm AC9316
    Арт. 718497
    5.0
    2
    Компрессор Sturm AC9316
    Компрессор Sturm AC9316
    Компрессор Sturm AC9316
    Компрессор Sturm AC9316
    Компрессор Sturm AC9316
    Компрессор Sturm AC9316
      Компрессор Sturm AC9316
      Компрессор Sturm AC9316
      Компрессор Sturm AC9316
      Компрессор Sturm AC9316
      Компрессор Sturm AC9316
      Компрессор Sturm AC9316

      Компрессор Sturm AC9316

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. 718497
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Защита двигателя от перегрева
      		Да
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр, безопасная остановка, защита от перегрузок
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Масляный компрессор Sturm AC9316 применяется как источник сжатого воздуха для выполнения несложных по покраске каких-либо изделий с помощью краскопульта. Агрегат мощностью 1.6 кВт оснащен ресивером емкостью 24 литра. Компрессор оснащен колесами и удобной рукояткой для простой транспортировки

        Преимущества

        • Плавная регулировка воздушного давления
        • Термореле обеспечивает защиту аппарата от перегрузки
        • Компрессор оснащен опорной ножкой для более устойчивой работы
        • Рукоятка - для удобной перевозки аппарата