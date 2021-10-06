Воздушный компрессор Сибртех КК-1500/24 58037
Арт. О00000015093
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Защита двигателя от перегрева
|Да
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр
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- Воздушный компрессор СИБРТЕХ КК-1500/24 58037 - современный мобильный агрегат для снабжения пневмоинструмента сжатым воздухом. Модель используется в бытовых целях. Для удобства перемещения предусмотрены колеса и транспортировочная рукоять. Ресивер покрыт краской устойчивой к коррозии. Специальный кожух защищает двигатель от случайных повреждений, а также от грязи и пыли
Преимущества
- Высокая производительность
- Небольшой вес
- Качественное исполнение
- Удобство перемещения по рабочей площадке
- Долгий срок службы