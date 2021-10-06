Преимущества

Высокая производительность

Небольшой вес

Качественное исполнение

Удобство перемещения по рабочей площадке

Долгий срок службы

Воздушный компрессор СИБРТЕХ КК-1500/24 58037 - современный мобильный агрегат для снабжения пневмоинструмента сжатым воздухом. Модель используется в бытовых целях. Для удобства перемещения предусмотрены колеса и транспортировочная рукоять. Ресивер покрыт краской устойчивой к коррозии. Специальный кожух защищает двигатель от случайных повреждений, а также от грязи и пыли