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Воздушный компрессор Сибртех КК-1500/24 58037
5.0
3
Найти аналог
Компрессоры
    Воздушный компрессор Сибртех КК-1500/24 58037
    Арт. О00000015093
    5.0
    3
    Воздушный компрессор Сибртех КК-1500/24 58037

      Воздушный компрессор Сибртех КК-1500/24 58037

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000015093
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Защита двигателя от перегрева
      		Да
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Воздушный компрессор СИБРТЕХ КК-1500/24 58037 - современный мобильный агрегат для снабжения пневмоинструмента сжатым воздухом. Модель используется в бытовых целях. Для удобства перемещения предусмотрены колеса и транспортировочная рукоять. Ресивер покрыт краской устойчивой к коррозии. Специальный кожух защищает двигатель от случайных повреждений, а также от грязи и пыли

        Преимущества

        • Высокая производительность
        • Небольшой вес
        • Качественное исполнение
        • Удобство перемещения по рабочей площадке
        • Долгий срок службы