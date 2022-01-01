Проточный кран-водонагреватель Unipump BEF-016-03

Преимущества

Материалы – пластик с хромированным покрытием

Модель оснащена дисплеем, отображающим температуру воды

Электрический кран-водонагреватель UNIPUMP BEF-016-03 позволяет моментально нагреть воду для принятия душа или ванны. Стильный дизайн крана украсит ванную комнату. Значительно экономит время и средства на покупку накопительного водонагревателя.