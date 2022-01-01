Проточный кран-водонагреватель Unipump BEF-016-03
Арт. 1053026
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Способ подачи воды
|безнапорный
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Мин. давление воды, бар
|0.4
- Электрический кран-водонагреватель UNIPUMP BEF-016-03 позволяет моментально нагреть воду для принятия душа или ванны. Стильный дизайн крана украсит ванную комнату. Значительно экономит время и средства на покупку накопительного водонагревателя.
Преимущества
- Материалы – пластик с хромированным покрытием
- Модель оснащена дисплеем, отображающим температуру воды