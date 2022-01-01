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Проточный кран-водонагреватель Unipump BEF-016-03
Найти аналог
Водонагреватели проточные на кран
    Проточный кран-водонагреватель Unipump BEF-016-03
    Арт. 1053026
    Проточный кран-водонагреватель Unipump BEF-016-03
    Проточный кран-водонагреватель Unipump BEF-016-03
    Проточный кран-водонагреватель Unipump BEF-016-03
    Проточный кран-водонагреватель Unipump BEF-016-03
    Проточный кран-водонагреватель Unipump BEF-016-03
      Проточный кран-водонагреватель Unipump BEF-016-03
      Проточный кран-водонагреватель Unipump BEF-016-03
      Проточный кран-водонагреватель Unipump BEF-016-03
      Проточный кран-водонагреватель Unipump BEF-016-03
      Проточный кран-водонагреватель Unipump BEF-016-03

      Проточный кран-водонагреватель Unipump BEF-016-03

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 1053026

      Характеристики

      Производитель
      		Unipump
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Способ подачи воды
      		безнапорный
      Мин. давление воды, бар
      		0.4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический кран-водонагреватель UNIPUMP BEF-016-03 позволяет моментально нагреть воду для принятия душа или ванны. Стильный дизайн крана украсит ванную комнату. Значительно экономит время и средства на покупку накопительного водонагревателя.

        Преимущества

        • Материалы – пластик с хромированным покрытием
        • Модель оснащена дисплеем, отображающим температуру воды