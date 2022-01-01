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Компрессор с прямой передачей Кратон AC-175-6-DD
9 790 ₽
14 660 ₽
Компрессоры
    Компрессор с прямой передачей Кратон AC-175-6-DD
    Арт. О00000033871
    Компрессор с прямой передачей Кратон AC-175-6-DD
    Компрессор с прямой передачей Кратон AC-175-6-DD
    Компрессор с прямой передачей Кратон AC-175-6-DD
      Компрессор с прямой передачей Кратон AC-175-6-DD
      Компрессор с прямой передачей Кратон AC-175-6-DD
      Компрессор с прямой передачей Кратон AC-175-6-DD

      Компрессор с прямой передачей Кратон AC-175-6-DD

      • -4 870 ₽
      9 790 ₽
      14 660 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 560 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
      Арт. О00000033871

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Защита двигателя от перегрева
      		Да
      Особенности
      		манометр, защита от перегрузок
      Все характеристики
      • -4 870 ₽
      9 790 ₽
      14 660 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 560 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Компрессор с прямой передачей Кратон AC-175-6-DD 3 01 01 030 - современный агрегат, который вырабатывает сжатый воздух для работы с различными пневмоинструментами. Устройство применяется на небольшом предприятии, в автомастерской, а также на строительной площадке. В днище ресивера предусматривается специальный кран, который позволяет быстро и просто сливать образовавшийся конденсат. Принудительное воздушное охлаждение препятствует перегреву двигателя, что значительно продлевает срок службы компрессора. Благодаря специальному регулятору давления предоставляется возможность выставлять оптимальное значение для эффективной работы пневматического оборудования. Индикатор уровня масла обеспечивает визуальный контроль смазочной смеси для своевременной замены. Ресивер модели имеет антикоррозийное покрытие

        Преимущества

        • Высокое качество сборки
        • Простота применения
        • Небольшие габариты и вес
        • Прочная конструкция
        • Долгий срок службы