Преимущества

Высокое качество сборки

Простота применения

Небольшие габариты и вес

Прочная конструкция

Долгий срок службы

Компрессор с прямой передачей Кратон AC-175-6-DD 3 01 01 030 - современный агрегат, который вырабатывает сжатый воздух для работы с различными пневмоинструментами. Устройство применяется на небольшом предприятии, в автомастерской, а также на строительной площадке. В днище ресивера предусматривается специальный кран, который позволяет быстро и просто сливать образовавшийся конденсат. Принудительное воздушное охлаждение препятствует перегреву двигателя, что значительно продлевает срок службы компрессора. Благодаря специальному регулятору давления предоставляется возможность выставлять оптимальное значение для эффективной работы пневматического оборудования. Индикатор уровня масла обеспечивает визуальный контроль смазочной смеси для своевременной замены. Ресивер модели имеет антикоррозийное покрытие