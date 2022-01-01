Сумка монтажника КВТ С-10 73564
Арт. X16975187382
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Наплечный ремень
|Да
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С жестким каркасом
|Нет
- Сумка монтажника КВТ С 10 73564 предназначена для хранения ручных инструментов. Она изготовлена из водонепроницаемого полиэстера 1680D Оксфорд и обладает высокой прочностью. Сумка имеет основное отделение с 6 карманами, а также 4 закрывающихся кармана на лицевой стороне. Для удобной переноски изделия предусмотрен регулируемый ремень.
Преимущества
- Сумка выдерживает вес до 5 кг
- Износостойкость и водонепроницаемость
- 2 крепежных элемента по бокам КВТ С 10 73564
- Ремень для переноски сумки через плечо или крепления на поясе