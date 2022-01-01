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Сумка монтажника КВТ С-10 73564
1 020 ₽
Сумки для инструмента
    Сумка монтажника КВТ С-10 73564
    Арт. X16975187382
    Сумка монтажника КВТ С-10 73564
    Сумка монтажника КВТ С-10 73564
      Сумка монтажника КВТ С-10 73564
      Сумка монтажника КВТ С-10 73564

      Сумка монтажника КВТ С-10 73564

      1 020 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X16975187382

      Характеристики

      Производитель
      		КВТ
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Наплечный ремень
      		Да
      С жестким каркасом
      		Нет
      Все характеристики
      1 020 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сумка монтажника КВТ С 10 73564 предназначена для хранения ручных инструментов. Она изготовлена из водонепроницаемого полиэстера 1680D Оксфорд и обладает высокой прочностью. Сумка имеет основное отделение с 6 карманами, а также 4 закрывающихся кармана на лицевой стороне. Для удобной переноски изделия предусмотрен регулируемый ремень.

        Преимущества

        • Сумка выдерживает вес до 5 кг
        • Износостойкость и водонепроницаемость
        • 2 крепежных элемента по бокам КВТ С 10 73564
        • Ремень для переноски сумки через плечо или крепления на поясе