Преимущества

Сумка выдерживает вес до 5 кг

Износостойкость и водонепроницаемость

2 крепежных элемента по бокам КВТ С 10 73564

Ремень для переноски сумки через плечо или крепления на поясе

Сумка монтажника КВТ С 10 73564 предназначена для хранения ручных инструментов. Она изготовлена из водонепроницаемого полиэстера 1680D Оксфорд и обладает высокой прочностью. Сумка имеет основное отделение с 6 карманами, а также 4 закрывающихся кармана на лицевой стороне. Для удобной переноски изделия предусмотрен регулируемый ремень.