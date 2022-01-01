Лазерные очки для усиления видимости лазерного луча Leica GLB30

Во время работы вне помещений иногда бывает трудно разглядеть лазерную линию или пятно. Специальные очки гарантируют оптимальную видимость лазерных линий и точек даже при ярком солнце и больших расстояниях. Для работы вне помещений Leica Geosystems рекомендует использовать одни из ее высококачественных очков.Очки Leica GLB30 - первые в мире универсальные очки с набором стекол для улучшения видимости лазеров, защиты глаз при работе и от солнца. Все 3 комплекта стекол устойчивы к исцарапыванию. С весом всего в 18 г это самые легкие в мире лазерные очки. Защитные и солнечные стекла устойчивы к запотеванию. Мягкий пластик комфортен в работе и обладает антискользящими свойствами.