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Лазерные очки для усиления видимости лазерного луча Leica GLB30
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Очки
    Лазерные очки для усиления видимости лазерного луча Leica GLB30
    Арт. geototal_452
    Лазерные очки для усиления видимости лазерного луча Leica GLB30

      Лазерные очки для усиления видимости лазерного луча Leica GLB30

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_452

      Характеристики

      Производитель
      		Leica
      Защита от лазера
      		Нет
      Защита от паров и брызг
      		Нет
      Защита от летящих частиц
      		Нет
      Очки с диоптриями
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Во время работы вне помещений иногда бывает трудно разглядеть лазерную линию или пятно. Специальные очки гарантируют оптимальную видимость лазерных линий и точек даже при ярком солнце и больших расстояниях. Для работы вне помещений Leica Geosystems рекомендует использовать одни из ее высококачественных очков.Очки Leica GLB30 - первые в мире универсальные очки с набором стекол для улучшения видимости лазеров, защиты глаз при работе и от солнца. Все 3 комплекта стекол устойчивы к исцарапыванию. С весом всего в 18 г это самые легкие в мире лазерные очки. Защитные и солнечные стекла устойчивы к запотеванию. Мягкий пластик комфортен в работе и обладает антискользящими свойствами.