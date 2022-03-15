Рычажная тяговая лебедка Jet JG-150A JE286515, без троса
Арт. Х12403437
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Тип лебедки
|рычажная
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Диаметр троса, мм
|11
- Тяговая лебедка JET JG-150A 1.5 т 286515 - это простое в эксплуатации приспособление, которое позволяет выполнять как горизонтальное, так и вертикальное перемещение грузов. Корпус лебедки изготовлен из высокопрочного алюминия, что обеспечивает эффективную защиту рабочего механизма от повреждений. Небольшие габаритные размеры и вес конструкции гарантируют легкость при транспортировки и хранении. Данное устройство используется при проведении строительных, монтажных и ремонтных работ. Лебедка поставляется без троса
Преимущества
- Малый вес - 14 кг
- Грузоподъемность 1.5 т
- Прочный алюминиевый корпус
- Крепежный болт на цепочке
- Тяговое усилие - 2.4 тонны