Рычажная тяговая лебедка Jet JG-150A JE286515, без троса

Преимущества

Малый вес - 14 кг

Грузоподъемность 1.5 т

Прочный алюминиевый корпус

Крепежный болт на цепочке

Тяговое усилие - 2.4 тонны

Тяговая лебедка JET JG-150A 1.5 т 286515 - это простое в эксплуатации приспособление, которое позволяет выполнять как горизонтальное, так и вертикальное перемещение грузов. Корпус лебедки изготовлен из высокопрочного алюминия, что обеспечивает эффективную защиту рабочего механизма от повреждений. Небольшие габаритные размеры и вес конструкции гарантируют легкость при транспортировки и хранении. Данное устройство используется при проведении строительных, монтажных и ремонтных работ. Лебедка поставляется без троса