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Рычажная тяговая лебедка Jet JG-150A JE286515, без троса
5.0
2
Найти аналог
Ручные лебедки
    Рычажная тяговая лебедка Jet JG-150A JE286515, без троса
    Арт. Х12403437
    5.0
    2
    Рычажная тяговая лебедка Jet JG-150A JE286515, без троса

      Рычажная тяговая лебедка Jet JG-150A JE286515, без троса

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12403437
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Тип лебедки
      		рычажная
      Диаметр троса, мм
      		11
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Тяговая лебедка JET JG-150A 1.5 т 286515 - это простое в эксплуатации приспособление, которое позволяет выполнять как горизонтальное, так и вертикальное перемещение грузов. Корпус лебедки изготовлен из высокопрочного алюминия, что обеспечивает эффективную защиту рабочего механизма от повреждений. Небольшие габаритные размеры и вес конструкции гарантируют легкость при транспортировки и хранении. Данное устройство используется при проведении строительных, монтажных и ремонтных работ. Лебедка поставляется без троса

        Преимущества

        • Малый вес - 14 кг
        • Грузоподъемность 1.5 т
        • Прочный алюминиевый корпус
        • Крепежный болт на цепочке
        • Тяговое усилие - 2.4 тонны