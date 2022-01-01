Рычажная тяговая лебедка Jet JG-75A JE286575 (без троса)

Преимущества

Минимум усилий. Телескопическая рукоятка оптимальной длины позволяет прикладывать минимум усилий при выполнении тяговых работ

Удобство в работе. Наличие удобного стопорного рычага гарантирует надежную фиксацию троса на заданной длине

Наличие реверса

Крепежный болт на цепочке

Прочный алюминиевый корпус

Высокое качество изготовления

Грузоподьемность 0,75 т

Тяговое усилие - 1.2 тонны

Тяговая лебедка JET JG-75A 0.75 т 286575 предназначена для интенсивного использования на малых строительных площадках, при проведении ремонтных работ, а также в частных хозяйствах. Данное устройство позволяет перемещать грузы весом до 1.2 тонны по горизонтали и весом до 0.75 тонны по вертикали. Телескопическая конструкция рукоятки дает возможность подобрать оптимальную длину (от 460 до 760 мм) для более легкого выполнения тяговых операций. Поставляется без троса.