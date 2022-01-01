Рычажная тяговая лебедка Jet JG-75A JE286575 (без троса)
Арт. Х12403647
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Длина троса/ленты, м
|20
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Диаметр троса, мм
|8
- Тяговая лебедка JET JG-75A 0.75 т 286575 предназначена для интенсивного использования на малых строительных площадках, при проведении ремонтных работ, а также в частных хозяйствах. Данное устройство позволяет перемещать грузы весом до 1.2 тонны по горизонтали и весом до 0.75 тонны по вертикали. Телескопическая конструкция рукоятки дает возможность подобрать оптимальную длину (от 460 до 760 мм) для более легкого выполнения тяговых операций. Поставляется без троса.
Преимущества
- Минимум усилий. Телескопическая рукоятка оптимальной длины позволяет прикладывать минимум усилий при выполнении тяговых работ
- Удобство в работе. Наличие удобного стопорного рычага гарантирует надежную фиксацию троса на заданной длине
- Наличие реверса
- Крепежный болт на цепочке
- Прочный алюминиевый корпус
- Высокое качество изготовления
- Грузоподьемность 0,75 т
- Тяговое усилие - 1.2 тонны