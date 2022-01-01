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Рычажная тяговая лебедка Jet JG-75A JE286575 (без троса)
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Ручные лебедки
    Рычажная тяговая лебедка Jet JG-75A JE286575 (без троса)
    Арт. Х12403647
    Рычажная тяговая лебедка Jet JG-75A JE286575 (без троса)
    Рычажная тяговая лебедка Jet JG-75A JE286575 (без троса)
    Рычажная тяговая лебедка Jet JG-75A JE286575 (без троса)
      Рычажная тяговая лебедка Jet JG-75A JE286575 (без троса)
      Рычажная тяговая лебедка Jet JG-75A JE286575 (без троса)
      Рычажная тяговая лебедка Jet JG-75A JE286575 (без троса)

      Рычажная тяговая лебедка Jet JG-75A JE286575 (без троса)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12403647

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Длина троса/ленты, м
      		20
      Диаметр троса, мм
      		8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Тяговая лебедка JET JG-75A 0.75 т 286575 предназначена для интенсивного использования на малых строительных площадках, при проведении ремонтных работ, а также в частных хозяйствах. Данное устройство позволяет перемещать грузы весом до 1.2 тонны по горизонтали и весом до 0.75 тонны по вертикали. Телескопическая конструкция рукоятки дает возможность подобрать оптимальную длину (от 460 до 760 мм) для более легкого выполнения тяговых операций. Поставляется без троса.

        Преимущества

        • Минимум усилий. Телескопическая рукоятка оптимальной длины позволяет прикладывать минимум усилий при выполнении тяговых работ
        • Удобство в работе. Наличие удобного стопорного рычага гарантирует надежную фиксацию троса на заданной длине
        • Наличие реверса
        • Крепежный болт на цепочке
        • Прочный алюминиевый корпус
        • Высокое качество изготовления
        • Грузоподьемность 0,75 т
        • Тяговое усилие - 1.2 тонны