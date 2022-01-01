Леска для триммера STIHL 00009303306, 3.0 мм
Арт. X18612507214
Характеристики
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Производитель
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Тип аксессуара
|леска для триммера
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Диаметр лески, мм
|3
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Длина, м
|300
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Форма / сечение
|звезда
- Струна триммерная пятиугольного сечения Stihl 3 мм х 320 м - надежный режущий инструмент для бензиновых мотокос и электрических триммеров. Обладает особым сечением в виде звездочки с диаметром 3 мм и большой длиной 320 метров. Отличается высокими режущими и износостойкими свойствами. Предназначена для деликатного ухода за газоном и покоса негустой травы. Подходит для головок TrimCut 31-2/41-2/51-2, AutoCut 36-2/ 46-2/ 56-2, PolyCut 7-3/27-3/47-3, DuroCut 40-4.
Преимущества:
- Изготовлена из высококачественного полимера
- Износостойкость и прочность
- Морозоустойчивость
- Универсальность
- Высокие режущие качества