Леска для триммера STIHL 00009303306, 3.0 мм

Преимущества:

Изготовлена из высококачественного полимера

Износостойкость и прочность

Морозоустойчивость

Универсальность

Высокие режущие качества

Струна триммерная пятиугольного сечения Stihl 3 мм х 320 м - надежный режущий инструмент для бензиновых мотокос и электрических триммеров. Обладает особым сечением в виде звездочки с диаметром 3 мм и большой длиной 320 метров. Отличается высокими режущими и износостойкими свойствами. Предназначена для деликатного ухода за газоном и покоса негустой травы. Подходит для головок TrimCut 31-2/41-2/51-2, AutoCut 36-2/ 46-2/ 56-2, PolyCut 7-3/27-3/47-3, DuroCut 40-4.