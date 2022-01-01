Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Леска для триммера STIHL 00009303306, 3.0 мм
Найти аналог
Леска для триммеров
    Леска для триммера STIHL 00009303306, 3.0 мм
    Арт. X18612507214
    Леска для триммера STIHL 00009303306, 3.0 мм

      Леска для триммера STIHL 00009303306, 3.0 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X18612507214

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Тип аксессуара
      		леска для триммера
      Диаметр лески, мм
      		3
      Длина, м
      		300
      Форма / сечение
      		звезда
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Струна триммерная пятиугольного сечения Stihl 3 мм х 320 м - надежный режущий инструмент для бензиновых мотокос и электрических триммеров. Обладает особым сечением в виде звездочки с диаметром 3 мм и большой длиной 320 метров. Отличается высокими режущими и износостойкими свойствами. Предназначена для деликатного ухода за газоном и покоса негустой травы. Подходит для головок TrimCut 31-2/41-2/51-2, AutoCut 36-2/ 46-2/ 56-2, PolyCut 7-3/27-3/47-3, DuroCut 40-4.

        Преимущества:

        • Изготовлена из высококачественного полимера
        • Износостойкость и прочность
        • Морозоустойчивость
        • Универсальность
        • Высокие режущие качества